Новости Эстонии
03.07.2023, 07:05

Жертва домашнего насилия лишилась детей. Чиновники обвиняют ее в нежелании сотрудничать с мужем, обвиняемом в насилии

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Жертва или агрессивный человек? Власти не в состоянии решить этот вопрос. Диана перед зданием промпредприятия своего бывшего мужа в Хельсинки, с работниками которого мужчина обходился очень сурово.
Жертва или агрессивный человек? Власти не в состоянии решить этот вопрос. Диана перед зданием промпредприятия своего бывшего мужа в Хельсинки, с работниками которого мужчина обходился очень сурово.
ФОТО: Mikko Saira

Власти вместо обещанной сетевой формы организации социальной работы стали во всем обвинять жертву и способствовать тому, чтобы она не могла встречаться со своими детьми, пишет издание Eesti Päevaleht.

Мы встретились с 44-летней Дианой в Таллиннском приюте для женщин в пятницу вечером, выглядела она очень уставшей. Да и неудивительно, ведь ей пришлось проделать длинный путь. Она выехала из своего дома в Финляндии, проехала 60 километров до порта в Хельсинки, пересекла Финский залив, отправилась в Раквере, чтобы забрать у отца ребенка своего сына, которому год и четыре месяца — на этот раз он передал ребенка без проблем — и доехать с сыном до приюта для женщин в Таллинне, где она может спокойно провести время с ребенком.

В кухонном уголке маленький светленький мальчик забирается на колени к Диане. Малыш еще помнит свою маму и тянется к ней на ручки. Диана не уверена, понимает ли ее сын сложившуюся ситуацию — с отцом мальчика они расстались по его настоянию пять месяцев назад, когда малышу было всего восемь месяцев. Свою дочь, которой сейчас уже пять лет, Диана не имеет возможности взять к себе уже восемь месяцев.

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