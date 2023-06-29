Рынок нелегальных сигарет в ЕС растет. Бюджет Эстонии теряет десятки миллионов(33)
Из свежего исследования, проведенного известной международной аудиторской компанией KPMG, выяснилось, что подпольный рынок сигарет в Европейском союзе имел тенденцию к росту, причем в фокусе преступников находятся страны с самым высоким налогообложением и ценой сигарет — такие, как Франция и Бельгия.
В Эстонии в прошлом году доля нелегальных сигарет составляла седьмую часть (14%) от всех купленных, всего было реализовано в стране 200 млн подпольных сигарет. По оценкам экспертов, бюджет Эстонии недополучил 38 млн евро. У наших ближайших соседей доля подпольного рынка сигарет примерно на том же уровне: в Финляндии и Латвии — 15%, в Литве — 19%.
Ежегодное исследование KPMG охватывало на сей раз 32 страны. Помимо 27 стран Европейского союза, специалисты проанализировали состояние рынка сигарет в Норвегии, Швейцарии, Великобритании, а также впервые — в Молдове и Украине.
В целом по Европейскому союзу было продано 35,8 млрд подпольных сигарет или на 0,7% больше, чем годом ранее. Общие потери национальных бюджетов от недополученных налогов составили 11,3 млрд евро, что на целых 8,5% больше, чем в 2021 году.
Организаторы исследования отмечают, что проблема с подпольными сигаретами в ЕС сконцентрирована в большей степени в тех странах, правительства которых не применяют современные подходы к борьбе с курением.
„Традиционной политики по ограничению потребления табака просто недостаточно. Агрессивная налоговая политика и запретительный подход в таких странах как Франция и Бельгия приносят пользу лишь преступникам и толкают взрослых курильщиков на черный рынок“, - считают авторы исследования.
Тенденцию роста в ЕС имеет и производство нелегальных сигарет. Преступные сообщества создают производственные мощности поблизости от западноевропейских стран, в которых высокие налоги и цены на табачные изделия. В прошлом году правоохранительные органы провели 134 рейда по поиску производителей подпольной продукции, из них 71 рейд прошел в Польше.
Крупнейшим в ЕС рынком нелегальных сигарет является Франция (47% от всех незаконных продаж).
Но всё же, несмотря на общий рост проданных подпольных сигарет, в 21 из 27 стран ЕС потребление незаконной табачной продукции осталось стабильным или сократилось.
Украина (7,4 млрд проданных подпольных сигарет) является вторым по величине рынком незаконных сигарет в Европе после Франции (16,9 млрд). На третьем месте находится Великобритания (5,9 млрд).
Подпольные сигареты можно разделить на три категории. Во-первых, настоящие сигареты, купленные в странах с низкими акцизами, перемещенные через границу с превышением предельных норм и реализованные в странах, где они стоят гораздо дороже.
Во-вторых поддельные, произведенные без ведома истинного обладателя торговой марки. В третьих, незаконно ввезенные с уклонением от налогов.
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