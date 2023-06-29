Рынок нелегальных сигарет в ЕС растет. Бюджет Эстонии теряет десятки миллионов

В Эстонии в прошлом году доля нелегальных сигарет составляла седьмую часть (14%) от всех купленных, всего было реализовано в стране 200 млн подпольных сигарет. По оценкам экспертов, бюджет Эстонии недополучил 38 млн евро. У наших ближайших соседей доля подпольного рынка сигарет примерно на том же уровне: в Финляндии и Латвии — 15%, в Литве — 19%.

Ежегодное исследование KPMG охватывало на сей раз 32 страны. Помимо 27 стран Европейского союза, специалисты проанализировали состояние рынка сигарет в Норвегии, Швейцарии, Великобритании, а также впервые — в Молдове и Украине.

В целом по Европейскому союзу было продано 35,8 млрд подпольных сигарет или на 0,7% больше, чем годом ранее. Общие потери национальных бюджетов от недополученных налогов составили 11,3 млрд евро, что на целых 8,5% больше, чем в 2021 году.

Организаторы исследования отмечают, что проблема с подпольными сигаретами в ЕС сконцентрирована в большей степени в тех странах, правительства которых не применяют современные подходы к борьбе с курением.

„Традиционной политики по ограничению потребления табака просто недостаточно. Агрессивная налоговая политика и запретительный подход в таких странах как Франция и Бельгия приносят пользу лишь преступникам и толкают взрослых курильщиков на черный рынок“, - считают авторы исследования.

Тенденцию роста в ЕС имеет и производство нелегальных сигарет. Преступные сообщества создают производственные мощности поблизости от западноевропейских стран, в которых высокие налоги и цены на табачные изделия. В прошлом году правоохранительные органы провели 134 рейда по поиску производителей подпольной продукции, из них 71 рейд прошел в Польше.

Крупнейшим в ЕС рынком нелегальных сигарет является Франция (47% от всех незаконных продаж).

Но всё же, несмотря на общий рост проданных подпольных сигарет, в 21 из 27 стран ЕС потребление незаконной табачной продукции осталось стабильным или сократилось.