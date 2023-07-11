ЧП и криминал
11.07.2023, 11:00

Полиция нашла пропавшего в конце июня 14-летнего подростка

 
Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

29 июня полиция просила помощи в выяснении местонахождения 14-летнего мальчика, который после Иванова дня должен был вернуться в Маарьямааский образовательный колледж Тартуского уезда, но так там и не появился.

Школа сообщила, что 14-летний Кристьян, которому разрешили уехать из учебного центра в Рапла на каникулы, не вернулся в школу к оговоренному времени. Мальчика также не было и дома у родственников.

Сегодня, 11 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вилльманн сообщила, что полиция нашла Кристьяна и с ним все в порядке.

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