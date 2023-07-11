Полиция нашла пропавшего в конце июня 14-летнего подростка

Школа сообщила, что 14-летний Кристьян, которому разрешили уехать из учебного центра в Рапла на каникулы, не вернулся в школу к оговоренному времени. Мальчика также не было и дома у родственников.

Сегодня, 11 июля, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Ану Вилльманн сообщила, что полиция нашла Кристьяна и с ним все в порядке.

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