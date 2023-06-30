3 июля стартует крупнейший бесплатный летний лагерь для 600 детей Enerhack Camp

Организаторы примут 600 детей в возрасте от 7 до 18 лет со всех уголков Эстонии. В программе лагеря обучение детей практическим навыкам в области энергетики, а также лекции на эстонском и русском языках, которые будут транслироваться в социальных сетях проекта Enerhack. Уже в день открытия лагеря о своем опыте детям расскажет президент Керсти Кальюлайд — ее речь запланирована на 15.00. На следующий день в 11.00 свою лецию проведет министр Кристина Каллас. Также в программе выступления вице-канцлера Тимо Татара, многолетнего руководителя департамента конкуренции Мярта Отса, главы фонда развития идей Prototron Яны Будковской, координатора составления программы справедливого перехода при Министерстве финансов Ивана Сергеева, члена правления Alexela Алана Вахта и других специалистов в науке, экономике и образовании.

„Мы постараемся не только предоставить теоретическую базу, но и вдохновить интересом к инженерии и технологии. Лагерь будет предлагать разнообразные практические опыты, а также встречи с тремя десятками ведущих инженеров и специалистов энергетической отрасли в качестве приглашенных лекторов“, - утверждает руководитель и сооснователь образовательного проекта Enerhack Игорь Крупенский.

Особый упор организаторы лагеря делают на интеграцию различных регионов Эстонии. Так в лагере примут участие дети не только из Таллинна, но и из Южной Эстонии и Ида-Вирумаа, что способствует укреплению взаимопонимания и сотрудничества между разными областями страны.

Лагерь является бесплатным для участников, благодаря поддержке собственных ресурсов проекта Enerhack, Британского Совета и крупнейших энергетических компаний Эстонии.

Дополнительную информацию о лагере можно найти на официальном сайте проекта.

Для справки: Enerhack - команда энтузиастов, которые объединили свой опыт и навыки, чтобы повышать осознанность как детей, так и взрослых в области энергетики. Команда объединилась в 2021 году и за полтора года провела более 20 проектов: