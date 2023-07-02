Эстония поможет украинским солдатам и их семьям в получении первой психологической помощи

Первый визит эстонских специалистов в Украину состоится в июле.

„В рамках проекта мы организуем учебные курсы и дни информирования для 200 украинских медицинских работников и преподавателей вузов. Также эстонские специалисты по психическому здоровью будут на месте консультировать семьи с психологическими травмами“, - рассказала член правления НКО „Медицинский кластер Эстонии“ Инге Судер.

„Кроме того, в 2023 и 2024 годах мы будем принимать украинских специалистов в Эстонии, где пройдет часть обучения“, - добавила она.

„Реабилитация необходима не только солдатам, вернувшимся с войны, но и их родителям, супругам и детям. Психологи нужны и людям, живущим на временно оккупированных территориях, внутренне перемещенным лицам, а также тем, у кого есть родственники на оккупированных территориях. Журналисты, полицейские, пожарные, строители, электрики и другие люди, которые в течение длительного времени выполняют свои профессиональные обязанности практически на передовой, в экстремальных и травмирующих условиях, могут быть потенциальными пациентами реабилитационных центров“, - сказала Судер.

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