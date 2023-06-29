ГОЛОСОВАНИЕ | Смотрите, как наши читатели отметили Яанов день! Кто выиграет мангал с пикник-корзиной — решать вам!

1. Ольга Петрова

Добрый день.

Вот и пролетел Яани пяев 2023.

В этом году мы реализовали фантазии моего мужа — в праздновании!

Традиция нашей семьи в том что каждый год, 23 числа мы идем к городскому костру. Первый год просто посмотрели, потом взяли стулья и стол.. Потом стали добавлять разные ньюансы — типа наличие флагов и т.д. и т.п..

В этом году по инициативе моего мужа Валентина — мы начали готовиться к празднику уже зимой. Это заключалось в том что он мастерил венки из искуственных цветов. Потом он добавил букет, брошки и украсил мужкие головные уборы. конечно это всё далеко от идела и от оригинальных национальных костюмов — но для нас это давало больше праздничного настроения. Так же нашей семье и семьей дочери, мы договорились что бы в одежде присутствовали цвета эстонского флага. Что бы цветовая гмма наших одежд нас как бы объединяла.

К официальному началу праздника у нас стояли два походных стола и ряд стульев. Подняты 2 флага (эстонский и гриллера (это дань уважения тому что мой муж 20 лет отработал на кухне)) — на всей поляне были только 2 флага эстонии ( города и наш). Мы прикрепили броши, одели венки и мужчины одели головные уборы…

…И тут началось нечто. Этот праздник не только мы запомнили, но и многие кто находился на поляне…. К нам подходили знакомые, друзья и много чужих людей с одной просьбой — нельзя ли в этих венках сфотографироваться! Ни кто не получил отказа! Кто то сам фотографировался, но многих мы фотографировали — на их телефоны.

Честно сказать я не ожидала такой реакции людей и изначально смотрела с недоверием на эти венки. Но реакция людей — это было нечто! Я сбилась со счету сколько человек отпозировали с нашими венками. Праздник удался! Очень приятно что мы все — поднимали друг другу настроение!