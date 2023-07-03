Маргус Цахкна не считает необходимым закрывать восточную границу: оценки опасности не изменились

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявили во вторник в Париже, что страны-члены НАТО должны укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию ЧВК „Вагнер“ в Беларуси.

Как считает Маргус Цахкна, нет необходимости предпринимать экстраординарные шаги, поскольку ничего не изменилось: Россия и Беларусь — агрессоры, страны Балтии — члены НАТО „Есть 5-я статья Североатлантического договора. Наша военная способность на нашей территории высока как никогда ранее, в этом смысла нет ничего чрезвычайного“, — сказал он.