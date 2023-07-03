03.07.2023, 14:15
Маргус Цахкна не считает необходимым закрывать восточную границу: оценки опасности не изменились
ФОТО: | Delfi Meedia
Как считает министр иностранных дел Маргус Цахкна, для полного закрытия восточной границы нет причин, поскольку после приезда Пригожина в Беларусь оценки опасности не изменились.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявили во вторник в Париже, что страны-члены НАТО должны укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию ЧВК „Вагнер“ в Беларуси.