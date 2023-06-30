В Тарту будет организован общий просмотр XIII Молодежного праздника песни и танца

Руководитель по коммуникации городской управы Тарту Лилиан Лукка: „Мы решили организовать прямую трансляцию в Тарту, чтобы быть ближе к молодежному празднику песни и танца. Два года назад на бульваре Вабадузе была прямая трансляция финального матча Чемпионата Европы по футболу, которая прошла очень хорошо, и на которую пришло очень много людей. Надеемся, что трансляция молодежного праздника пройдет так же“.

Руководитель по коммуникации Eesti Laulu ja Tantsupeo SA Стен Вейдебаум: „Мы очень рады тому, что Тарту организовывает прямую трансляцию праздника! То, что прямая трансляция будет именно в Тарту очень значимо - ведь первый праздник песни проходил именно в Тарту. Так как уже продано более 70 процентов билетов на молодежный праздник, прямая трансляция будет хорошей возможностью принять участие в празднике через экран“.

На бульваре Вабадузе, который летом превращается в городское пространство для свободного времяпрепровождения, может поместиться 3000, при необходимости 4000 зрителей. Молодежный праздник будет транслироваться на экране размером 5 x 3 метра.

С собой можно взять пледы и складные стулья. На площадке также будет возможность наполнить бутылки питьевой водой.