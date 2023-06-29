Теперь период выплаты возмещения по страхованию от безработицы будет зависеть от количества безработных

При этом в дальнейшем в конце периода выплаты возмещения собственно период выплаты автоматически продлевается на 60 дней, если безработица находится на высоком уровне, и лицо по-прежнему является безработным. Согласно Закону о страховании от безработицы, безработица считается высокой, если по состоянию на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу перед днем окончания периода получения пособия, зарегистрированное количество безработных было равно или превышало произведение среднего числа зарегистрированных безработных за 36 месяцев, предшествующих вышеупомянутому календарному месяцу, и числа 1,2.

Если страховой стаж лица составляет менее пяти лет, то период выплаты возмещения по страхованию от безработицы, начиная с 30 июня, изначально составляет 180 календарных дней. Аналогичный период действует и сейчас.

Начиная с 30 июня, продолжительность периода выплаты возмещения по страхованию от безработицы также будет зависеть от ситуации на рынке труда. По новой системе при ходатайстве о выплате возмещения по страхованию о безработице Касса по безработице назначает период выплаты возмещения согласно продолжительности страхового стажа ходатайствующего, и в зависимости от ситуации на рынке труда период выплаты возмещения может быть продлен в конце периода его выплаты.

Сейчас период выплаты возмещения по страхованию от безработицы зависит исключительно от страхового стажа человека. Если его стаж составляет менее пяти лет, то период выплаты возмещения насчитывает до 180 дней. Если продолжительность стажа от пяти до десяти лет, то максимальный период выплаты возмещения равен 270 дням, а в случае более чем десятилетнего стажа безработный вправе получать возмещение до 360 дней.

Главная цель поправок – повысить гибкость системы возмещений по страхованию от безработицы и предложить безработным большую социальную защиту в сложных условиях на рынке труда, а в более благоприятные периоды с точки зрения экономики – поспособствовать ускоренному возвращению безработных на рынок труда.

Поэтому в дальнейшем для людей со страховым стажем менее 5 лет период выплаты возмещения по страхованию от безработицы, как правило, составляет 180 дней, но в случае высокой безработицы он автоматически продлевается до 240 календарных дней.

Страховой стаж от пяти до десяти лет

Если страховой стаж лица составляет от пяти до десяти лет, то период выплаты возмещения по страхованию от безработицы, начиная с 30 июня, сократится с нынешних 270 календарных дней до 210 календарных дней).

При этом в дальнейшем в конце периода выплаты возмещения собственно период выплаты возмещения автоматически продлевается на 60 дней (итого 270 дней), если лицо по-прежнему является безработным, а количество безработных находится на обычном уровне. Безработица считается средней, если по состоянию на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу перед днем окончания периода получения пособия, зарегистрированное количество безработных было равно или превышало произведение среднего числа зарегистрированных безработных за 120 дней, предшествующих вышеупомянутому календарному месяцу, и числа 0,8, или же было равно или превышало среднее число зарегистрированных безработных за 36 месяцев, предшествующих вышеупомянутому календарному месяцу.

Если в период выплаты возмещения безработица находится на высоком уровне, то в дальнейшем период получения возмещения автоматически продлевается на 120 дней, то есть лицо вправе получать возмещение по страхованию от безработицы максимально за 330 дней.

Таким образом, если страховой стаж лица составляет от пяти до десяти лет, то период получения возмещения в дальнейшем будет равен 210, 270 или 330 календарным дням, в зависимости от уровня безработицы.

Страховой стаж от десяти лет и выше

Если страховой стаж лица составляет от десяти лет и выше, то в дальнейшем его изначальный период получения возмещения по страхованию от безработицы вместо нынешних 360 календарных дней будет составлять 300 календарных дней.

При этом изменение закона предусматривает, что период получения возмещения автоматически продлевается на 60 дней (итого 360 дней), если лицо по-прежнему является безработным, а количество безработных находится на обычном уровне.

Если в период выплаты возмещения безработица находится на высоком уровне, то в дальнейшем период получения возмещения автоматически продлевается на 120 дней, то есть лицо вправе получать возмещение по страхованию от безработицы максимально за 420 дней .

Таким образом, если страховой стаж лица составляет десять лет и более, то период получения возмещения в дальнейшем будет равен 300, 360 или 420 календарным дням, в зависимости от количества безработных, поясняет Эстонская торгово-промышленная палата.

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