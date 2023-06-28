Пресс-конференция Каллас и Столтенберга в Брюсселе: нужно наметить путь Украины в НАТО. И повышать расходы на оборону(5)
До важного саммита НАТО в Вильнюсе остается две недели. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели сегодня в Брюсселе пресс-конференцию, на которой рассказали, как проходит согласование оборонных планов альянса.
По словам Столтенберга, хотя мятеж руководителя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина — это внутреннее дело РФ, он вызвал в России новую напряженность, поэтому недооценивать Россию нельзя. Он подтвердил, что НАТО — по прежнему поддерживает Украину, и надо подумать, как можно было бы помочь Украине на ее пути в НАТО и каким должен быть этот путь. Он также выразил надежду, что вскоре к НАТО сможет присоединиться и Швеция.
Столтенберг еще раз заявил, что блок НАТО должен увеличить свою поддержку Украине, так как это поможет приблизить страну к вступлению. Это и будет обсуждаться на саммите. Глава альянса подчеркнул, что страны-члены должны больше вкладывать в обороноспособность. „Два процента ВВП должны быть минимумом. Здесь примером является Эстония, которая уже сейчас вкладывает больше“, - сказал Столтенберг.
Кая Каллас отметила, что мы сейчас переживаем время турбулентности. „Совершенно ясно, что Украина выигрывает войну, и что НАТО поддерживает Украину. Чем скорее Путин поймет, что война проигрывается, тем скорее Россия возвратится обратно в свои границы“, - сказала она. Она согласилась со Столтенбергом, что оборонные расходы надо увеличивать.
„Долгосрочной целью является вклад в траты на оборону по меньшей мере 2,5 процентов. В Эстонии мы повышаем их до трех процентов, что требует и повышения налогов, и это - непопулярное решение“, - сказала премьер-министр Эстонии.
Столтенберг подчеркнул, что целью НАТО является предотвращение любого конфликта или войны на территории стран-членов, а не ведение войны. По его словам, в альянсе постоянно следят за тем, нужно ли и насколько увеличить присутствие войск в странах-членах. Что касается Wagner group (ЧВК „Вагнер“), то, как сказал Столтенберг, за ее деятельностью постоянно следят.
По мнению Каллас и Столтенберга, важно на саммите в Вильнюсе продумать формулировку, чтобы все члены были согласны с тем, как можно было бы интегрировать Украину в НАТО, и каким должен быть ее путь к вступлению в альянс. „Над формулировкой мы еще думаем, но перед вильнюсским саммитом не хотелось бы это еще обнародовать“, - сказала Каллас.
„Россия — непредсказуема и является долгосрочной опасностью. НАТО перешла к усиленной обороне, и мы должны четко заявить об этом на встрече в Вильнюсе. Нам необходимо утвердить оборонные планы НАТО, и союзные силы должны обеспечить безопасность каждого сантиметра территории с самого начала потенциального конфликта. Учения по коллективной обороне также необходимо проводить регулярно и на основе реальной угрозы“, - сказала Каллас вчера в Таллинне после заседания Совета по государственной обороне.
По словам премьер-министра, для Эстонии также важно согласовать в Вильнюсе конкретную дорожную карту для вступления Украины в НАТО. Кроме того, Эстония работает над тем, чтобы вступление Швеции в НАТО было одобрено еще до саммита, который состоится в следующем месяце, и чтобы Швеция могла участвовать в нем в качестве полноправного члена.