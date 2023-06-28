На подъезде к порту Мууга загорелся грузовик с какао-бобами

О горящем автомобиле спасателям сообщил в 19.12 сам водитель грузовика, который сам попытался потушить возгорание, но его огнетушитель опустел.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия грузовик горел открытым пламенем. На время тушения возгорания дорожное движение на месте происшествия было перекрыто.

Спасатели ликвидировали пожар в 19.42 и проверили находившийся в машине груз какао-бобов. Удивительным образом какао-бобы от огня не пострадали. И водитель тоже никаких повреждений не получил.

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