Производители сельхозпродукции получат 1,7 млн евро поддержки из кризисного резерва

Нынешней весной и летом погода в Европе была неустойчивой. Страны Средиземноморья страдают от засухи и масштабных наводнений, в регионе Балтийского моря выпало крайне мало осадков, в Центральной и Восточной Европе от ночных заморозков пострадали фруктовые деревья, овощные и другие сельскохозяйственные культуры. Последствия войны в Украине оказали ощутимое влияние на зерновой сектор и производителей продовольствия соседних с ней стран. В связи с этим Европейская комиссия решила использовать кризисный резерв Евросоюза и представила третий пакет антикризисных мер для сельскохозяйственного сектора.

„Мы должны использовать все возможности, чтобы в нынешнее время поддержать производителей, от которых зависит наша продовольственная безопасность. Представленный Еврокомиссией пакет помощи поможет им пережить трудное время, что сейчас очень важно“, - сказал министр сельского хозяйства Мадис Каллас.

В ближайшие недели представленный Еврокомиссией пакет мер, вероятно, будет вынесен на голосование. Согласно проекту, Эстония должна будет до 30 сентября уведомить Еврокомиссию о том, как она намерена использовать пособие. Выплаты должны быть произведены до конца 2023 года. В настоящее время объем помощи Эстонии составляет 1,7 млн евро. Страны могут софинансировать до 200% от выделенных Еврокомиссией средств.

Кроме того, министры приняли участие в дискуссии, в ходе которой обсуждалась будущее единой сельскохозяйственной политики Евросоюза, состоялась двусторонняя встреча с министром сельского хозяйства Польши, обсуждались возможности рыболовства.

В Люксембурге прошло заседание совета министров сельского и рыболовного хозяйства стран-членов Евросоюза. Во встрече принял участие региональный министр Мадис Каллас, его сопровождали вице-кандеры Сийм Тийдеманн и Мадис Пяртель, а также заведующий отделом внешних сношений и еврокоординации Пеэтер Сеэстранд.

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