ЭКСПЕРИМЕНТ RUSDELFI | Как мы проходили эстонско-российскую границу пешком и на авто. Почему до сих пор задержки?

„Гуляйте, девочки, еще долго“

Чтобы перейти границу, лучше зарегистрироваться в электронной очереди. Многочисленные комментаторы уверяют, что без этого даже не пропускают. На сайте выбирается нужная дата и подходящее для вас время. Стоимость бронирования — 5 евро. Плюс можно заплатить за смс-уведомление. Самое дорогое — 1 евро. За такую цену сообщений приходит несколько: сначала напоминание за 7 часов до забронированного времени, потом за три, и последнее — непосредственно перед вызовом на прохождение границы. Вот это, последнее сообщение, особенно ждут те, кто сейчас долгие часы стоит в Нарве.

Мы приезжаем в город в начале двенадцатого. Забронированное нами время — с 12 до 13.00, поэтому ставим машину на площади, а сами идем разведывать обстановку. Улица, ведущая к погранпункту, патрулируется представителями полиции. „Если вам не пришло уведомление о том, что ваша очередь подошла, стоять здесь не можете“, — делает предупреждение полицейский водителю черного внедорожника. Тот кивает и сворачивает во двор: там ожидать своего вызова можно, правда, и желающих тоже достаточно. Паркуются машины даже на газоне.

Подходим к самому началу очереди, чтобы поинтересоваться, есть ли задержки по времени. На тротуаре в теньке тихо разговаривают мужчины средних лет. На наш вопрос: „А вы на какое время стоите? Мы вот на 12 приехали“, отмахиваются и говорят, что они на 9 утра. „Гуляйте, девочки, еще долго“.

Про большие задержки пишут во всех пабликах. Мы не теряем надежды, каждые пятнадцать минут проверяем сайт, на котором указаны очереди в режиме реального времени. Сайт обнадеживает, показывая 10 машин. В какой-то момент цифры начинают расти, и вот уже на счетчике — больше 200. Дозвониться до российского пограничного пункта и узнать, почему такие очереди, никак не получается. По наблюдениям многих, задержка каждый час разная, надо постоянно следить за очередью, чтобы потом смс не стало неожиданностью.