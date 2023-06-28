ЭКСПЕРИМЕНТ RUSDELFI | Как мы проходили эстонско-российскую границу пешком и на авто. Почему до сих пор задержки?(4)
Изменилась ли сложная ситуация с прохождением эстонско-российской границы, возникшая больше недели назад? Журналист RusDelfi попробовала сначала пересечь границу Эстонии и России пешком, а потом на автомобиле. Вот что из этого вышло.
„Гуляйте, девочки, еще долго“
Чтобы перейти границу, лучше зарегистрироваться в электронной очереди. Многочисленные комментаторы уверяют, что без этого даже не пропускают. На сайте выбирается нужная дата и подходящее для вас время. Стоимость бронирования — 5 евро. Плюс можно заплатить за смс-уведомление. Самое дорогое — 1 евро. За такую цену сообщений приходит несколько: сначала напоминание за 7 часов до забронированного времени, потом за три, и последнее — непосредственно перед вызовом на прохождение границы. Вот это, последнее сообщение, особенно ждут те, кто сейчас долгие часы стоит в Нарве.
Мы приезжаем в город в начале двенадцатого. Забронированное нами время — с 12 до 13.00, поэтому ставим машину на площади, а сами идем разведывать обстановку. Улица, ведущая к погранпункту, патрулируется представителями полиции. „Если вам не пришло уведомление о том, что ваша очередь подошла, стоять здесь не можете“, — делает предупреждение полицейский водителю черного внедорожника. Тот кивает и сворачивает во двор: там ожидать своего вызова можно, правда, и желающих тоже достаточно. Паркуются машины даже на газоне.
Подходим к самому началу очереди, чтобы поинтересоваться, есть ли задержки по времени. На тротуаре в теньке тихо разговаривают мужчины средних лет. На наш вопрос: „А вы на какое время стоите? Мы вот на 12 приехали“, отмахиваются и говорят, что они на 9 утра. „Гуляйте, девочки, еще долго“.
Про большие задержки пишут во всех пабликах. Мы не теряем надежды, каждые пятнадцать минут проверяем сайт, на котором указаны очереди в режиме реального времени. Сайт обнадеживает, показывая 10 машин. В какой-то момент цифры начинают расти, и вот уже на счетчике — больше 200. Дозвониться до российского пограничного пункта и узнать, почему такие очереди, никак не получается. По наблюдениям многих, задержка каждый час разная, надо постоянно следить за очередью, чтобы потом смс не стало неожиданностью.
Поднимаемся на стену Нарвского замка, чтобы рассмотреть очередь на самом мосту. Помимо грузовиков насчитываем девятнадцать легковых автомобилей. Еще час назад на мосту было четыре машины.
Пройти пешую границу не составило труда
На часах 15.00, и мы принимаем решение пройти границу пешком.
Перед нами — две женщины. Одна, почти протягивая паспорт в окошко представителю погранохраны, громко говорит второй: „Ну, сходи в машину за документами, пойдем пройдемся!“ Женщина пожимает плечами, потом кивает и быстрым шагов выходит. Прохождение эстонской границы занимает от силы две минуты. Отмечаю, что на эстонской стороне машин нет. Выходим на знаменитый нарвский мост. Вдалеке насчитываем уже около десяти машин: значит, российская сторона пропустила часть тех, кто был на мосту.
Пройти пешую границу также не составило труда: перед нами — буквально пара человек. Очередь проходит быстро: мы — без багажа, рюкзак и сумка. Пять минут — и мы выходим в Ивангород. До центра города недалеко, но многие предпочитают взять такси, чтобы не идти по жаре в гору. Но когда мы подходим на площадку, где обычно машины стоят, оказывается, что все только что уехали. Отмечаю, что вдоль берега реки стоит много авто с эстонскими номерами. В самом же Ивангороде транспорта немного.
По закону подлости телефон вибрирует. Приходит SMS-оповещение: „Пожалуйста, прибудьте на улицу Мальми, оттуда вы будете направлены на границу“. Разворачиваюсь и бегу назад, пройти границу снова, чтобы попробовать пересечь на этот раз на автомобиле. Только вот пройти паспортный контроль на российской стороне получается не сразу: откуда-то образовалась очередь из человек двадцати. Многие — с багажом, но его при нас не проверяют. На эстонской стороне все проходит быстро, и в районе 16.00 на автомобиле мы выезжаем на мост. В Департаменте полиции и погранохраны Эстонии отмечали, что долгий период ожидания связан с тем, что Россия пропускает автомобили очень медленно. Проверяем лично, как это работает.
Многие решают не рисковать и едут через Финляндию
На мосту перед нами — несколько машин. Сотрудник российской пограничной службы проходит мост и смотрит номера автомобилей, распределяя всех стоящих по отдельным очередям. В одну отправляет с европейскими, во вторую — с российскими, в третью — с украинскими.
Больше всего с нами оказалось машин с эстонскими номерами. Но, видимо, мы попадаем в удачное время, потому что проезжаем мост сразу же, хотя, по многочисленным отзывам в социальных сетях, многие стоят тут по несколько часов.
На самом погранпункте досмотр и проверка документов также проходит достаточно быстро. Перед нами — большой рейсовый автобус. Пассажиров попросили достать свой багаж и идти в зону досмотра, мы ждем своей очереди, после них.
Недалеко от нас машина с украинскими номерами. Мужчина, женщина и ребенок выезжают из Польши через Эстонию. „Направляемся в Мариуполь“, — слышим разговор с сотрудниками российской погранслужбы. Семью уводят в отдельное помещение на беседу, предварительно попросив взять из машины воду, еду и игрушки для ребенка. Своей очереди ждет еще одна украинская семья на машине с номерными знаками Латвии. Видно, что нервничают.
Но больше всего переживают те, кто с российскими паспортами, но на автомобилях с эстонскими номерами — очередь из них самая долгая. У многих нет заполненных деклараций, и это увеличивает время прохождения границы. В остальном мы не видим каких-то серьезных задержек: осмотр автомобиля, личных вещей, документов проходит в обычном режиме.
Как итог: обе границы на автомобиле мы проходим за двадцать минут. Обратно возвращаемся в Эстонию буквально через час: в обратную сторону обе границы — за пятнадцать минут. Истории с таким удачным прохождением границ есть, но их в последнее время немного. Все же большинство жалуется на долгий период ожидания. Многие , особенно с маленькими детьми и домашними животными, не рискуют и решают ехать через Финляндию.
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