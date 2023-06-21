Живущий в Эстонии о долгом ожидании на эстонско-российской границе: я — гражданин России, чувствую себя униженным(6)
Ситуация на мосту в Нарве становится критичной, рассказывают те, кто пытался на протяжении долгого времени пройти эстонско-российскую границу. В социальных группах люди устраивают целые переклички: у кого-то бронь была на 4 утра, вызывать стали только после обеда. „ Я недалеко от вас стою на мосту, машу рукой“, — скрашивали часы ожидания желающие проехать границу. Из-за чего резко возникли проблемы с пересечением границы? На какой стороне — эстонской или российской — возникают трудности? И виноваты ли украинские беженцы в этом коллапсе? Разбирался RusDelfi.
„В чем причина таких очередей? Каких-то серьезных предпосылок не было“
Александр из Йыхви, его дочь живет и учится в России, поэтому мужчина достаточно часто ездит в страну-соседку. „Пересекаю границу два-три раза в месяц точно“, — уточняет Александр. У мужчины машина с эстонскими номерами, но российский паспорт и вид на жительство в Эстонии.
По опыту частых пересечений Александр отмечает, что обычно все идет быстро. „Были моменты, когда я проходил российскую границу за 10 минут. Эстонская, к слову, всегда быстро. У меня все документы в порядке, декларация на машину многоразовая, ничего дополнительно заполнять не нужно“.
Часто, по словам мужчины, тормозят процесс, те, у кого такой декларации нет, и ее приходится заполнять на месте. „Такое происходит на праздники. Но, с другой стороны, что-то синхронно на всех российских границах происходит. Сейчас, похоже, такая же ситуация“.
6 июня Александр решил поехать в Россию, предварительно посмотрев в интернете, как обстоят дела с очередями. „И уже тогда она была не маленькой, я принял решение поехать в Печоры, а потом в Псков. Далековато, конечно, но там никогда не бывает очередей“, — рассказывает мужчина. Но, приехав на погранпереход, увидел очередь из легковых машин, которая не двигалась. Александр оставил автомобиль на парковке, а сам принял решение идти пешком.
„Вижу: пешеходов пускают, машины — нет. Как будто затянувшийся на часы обеденный перерыв, — удивляется мужчина.
Во всем виноваты украинские беженцы?
Прошедшие границу утверждают, что машины с российскими и эстонскими номерами таможенный пост в Ивангороде пропускает быстрее и по особой полосе. Чего не скажешь про граждан Украины. Все чаще в группах в соцсетях можно встретить версии, что проблемы, возникшие в последние дни, происходят именно из-за украинских беженцев.
Александр также отвечает, что некоторые винят в сложившейся ситуации именно украинцев, мол, они едут на машинах, их долго смотрят и тем самым увеличивают время общего ожидания.