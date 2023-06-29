Руководитель Tallink: с нового года вырастет стоимость билетов на паромы

„Налог на СO2 начнет действовать с января следующего года. Затем будет введен дополнительный налог на выбросы, который приведет к удорожанию всех билетов. В судоходной отрасли пока нет таких технологий, которые позволили бы не производить выбросы вообще. Это точно изменит стоимость билетов на паромы, и нам предстоит проанализировать, как на это отреагирует рынок“, - предупредил Ныгене.

По словам руководителя Tallink, размер налога на CO2 будет меняться, поскольку квоты придется покупать на бирже.

„Следовательно, в цене на билет будет меняться плата за выбросы. На данный момент в продажу поступили месячные билеты на январь, и на линии Таллинн-Хельсинки плата будет составлять 1,50 евро в одну сторону. В дальнейшем она может измениться, в зависимости от того, что произойдет с ценой на квоты на бирже“, - сказал Ныгене.





