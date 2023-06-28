СХЕМЫ | В Таллинне начинается реконструкция железнодорожного переезда Тонди

Работы включают реконструкцию переезда на улице Тонди и строительство нового тоннеля, который будет проходить под железнодорожными путями. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе. Будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди, включая участок улицы Котка между Тонди и Тедре. Кроме того, будут модернизированы существующие и проложены новые подземные коммуникации, установлено светодиодное уличное освещение, а на пешеходных переходах - специальное освещение.

В городском пространстве будет высажено 57 лиственных деревьев, 144 хвойных и 3406 лиственных кустарников, 378 парковых роз, 380 вьющихся растений и 1165 многолетних цветов, а также почти 700 квадратных метров цветочных лугов. Большинство существующих деревьев будут сохранены, шесть деревьев будут пересажены, с улиц уберут 12 засохших, больных или опасных деревьев, а также десять деревьев, которые ввиду плохого состояния не перенесут пересадку.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в результате масштабных работ по реконструкции повысится безопасность всех участников дорожного движения, прежде всего – велосипедистов и пешеходов.

„В ходе работ городское пространство возле железнодорожного переезда станет более современным, на улицах появится новое озеленение, - сказал Свет. – Это сложный и продолжительный проект, который, к сожалению, доставит неудобства и повлияет на повседневную жизнь и передвижение горожан. Но проведение этих работ необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения“.

В связи с проведением работ с 3 июля будет закрыто движение на железнодорожном переезде Тонди. Для пешеходов и велосипедистов доступ будет открыт в течение всего периода строительства (см. схему 1). В зависимости от характера работ, будет также временно прерываться движение поездов, преимущественно по выходным дням. Первые ограничения в движении поездов запланированы в июле, три раза по выходным.