СХЕМЫ | В Таллинне начинается реконструкция железнодорожного переезда Тонди(1)
3 июля начнутся строительные работы на железнодорожном переезде в Тонди, в результате которых к концу 2024 года будет построен тоннель под железной дорогой. Это повысит безопасность движения как для пешеходов и велосипедистов, так и для автотранспорта.
Работы включают реконструкцию переезда на улице Тонди и строительство нового тоннеля, который будет проходить под железнодорожными путями. В ходе работ будут построены новые и более безопасные пешеходные дорожки, пандусы и лестницы для лучшего доступа к железнодорожной платформе. Будет реконструировано около 300 метров улицы Тонди, включая участок улицы Котка между Тонди и Тедре. Кроме того, будут модернизированы существующие и проложены новые подземные коммуникации, установлено светодиодное уличное освещение, а на пешеходных переходах - специальное освещение.
В городском пространстве будет высажено 57 лиственных деревьев, 144 хвойных и 3406 лиственных кустарников, 378 парковых роз, 380 вьющихся растений и 1165 многолетних цветов, а также почти 700 квадратных метров цветочных лугов. Большинство существующих деревьев будут сохранены, шесть деревьев будут пересажены, с улиц уберут 12 засохших, больных или опасных деревьев, а также десять деревьев, которые ввиду плохого состояния не перенесут пересадку.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в результате масштабных работ по реконструкции повысится безопасность всех участников дорожного движения, прежде всего – велосипедистов и пешеходов.
„В ходе работ городское пространство возле железнодорожного переезда станет более современным, на улицах появится новое озеленение, - сказал Свет. – Это сложный и продолжительный проект, который, к сожалению, доставит неудобства и повлияет на повседневную жизнь и передвижение горожан. Но проведение этих работ необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность всех участников дорожного движения“.
В связи с проведением работ с 3 июля будет закрыто движение на железнодорожном переезде Тонди. Для пешеходов и велосипедистов доступ будет открыт в течение всего периода строительства (см. схему 1). В зависимости от характера работ, будет также временно прерываться движение поездов, преимущественно по выходным дням. Первые ограничения в движении поездов запланированы в июле, три раза по выходным.
Глава подразделения строительной инженерии Leonhard Weiss OÜ Алексей Дохин отметил, что сроки и график работ основаны на особенностях технологического процесса, и подрядчик сделает все возможное, чтобы соблюсти график, оказывая наименьшее влияние на повседневную жизнь местных жителей и всех горожан.
„Однако мы должны учитывать, что некоторые работы - в частности, связанные с реконструкцией переезда и контактной сети, которые неизбежно повлекут за собой кратковременные ограничения в движении поездов, могут проводиться только в вечернее или ночное время. Мы надеемся на понимание со стороны населения и приносим извинения за возможные неудобства“, - пояснил Дохин.
На первом этапе работ, помимо железнодорожного переезда, будет закрыто движение на улице Котка между железнодорожным переездом и зданием по адресу ул. Котка, 22. Одна полоса на улице Котка останется открытой для общественного и оперативного транспорта, а также машин местных жителей.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, реконструкция железнодорожного переезда Тонди – один из самых долгожданных и важных проектов этого года, поскольку этот переезд ежедневно пересекают тысячи людей.
„Микрорайон Тонди развивается очень быстро, здесь активно ведется строительство жилых и коммерческих зданий, недавно была реконструирована Тондиская школа. Теперь настал черед строительства многоуровневого перекрестка. 30 марта прошлого года мы представили первоначальный проект реконструкции местным жителям, и на основании полученной обратной связи проект был скорректирован. Благодаря реконструкции переезд станет более безопасным – в первую очередь для пешеходов и велосипедистов, а автомобили смогут проезжать под железной дорогой, что сделает движение более плавным“, - пояснил Рийбе.
Маршрут автобусной линии № 23 в связи со строительными работами не изменится. Автобусная линия № 28 будет перенаправлена в объезд в обоих направлениях: через Пярнуское шоссе, Таммсааре теэ и улицу Тонди (см. схему 2).
Автомобильный транспорт будет перенаправлен по Пярнускому шоссе, Таммсааре теэ, улице Тонди, Линну теэ и Нымме теэ (см. схему 3).
Работы на железнодорожном переезде Тонди будет осуществлять компания Leonhard Weiss OÜ, их стоимость вместе с надзором собственника составит чуть более 8,8 млн евро, включая НСО.
Дополнительную информацию о работах на железнодорожном переезде Тонди и организации дорожного движения можно найти на странице tallinn.ee/ru/tondi. За изменениями в маршрутах и расписании общественного транспорта можно следить на странице transport.tallinn.ee.
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