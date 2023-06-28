Интерес к билетам на Праздник песни и танца еще никогда не был так высок! Поторопитесь с покупкой, места для публики начинают заканчиваться

Продажа билетов на XIII Праздник песни и танца „Püha on maa“ указывает на то, что людям, которые планируют пойти на праздник, стоит купить билет заранее. „Продажа билетов на праздник песни и танца по сравнению с тем же периодом прошлых лет заметно выше, и на данный момент на некоторые представления праздника танца места для публики начинают уже заканчиваться. Также продажа билетов на праздник песни остается на вершине рейтинга продаваемых билетов“, сказала руководитель по продажам Piletilevi Ханна Йыгис.

По данным Piletilevi, на каждое представление праздника танца осталось приблизительно по 200 билетов. Больше билетов есть на главную репетицию праздника танца, более 2000 билетов. Билетов на праздник песни с пронумерованными сидячими местами в сектор со скамейками осталось меньше 170. На общую площадку в продаже есть еще почти 16 000 билетов.

Видно, что люди очень соскучились по празднику песни и танца. На данный момент большая часть билетов распродана, поэтому нельзя исключать, что и в этот раз в день праздника песни билеты могут закончиться. „Поэтому мы действительно просим всех, кто планирует прийти на праздник, уже сегодня купить себе желаемые билеты“, сказал руководитель по связям с общественностью ЦУ Праздника песни и танца Стен Вейдебаум.

Кроме того, если билет куплен заранее, вам не придется стоять в длинных очередях в кассу в день проведения праздника. Билеты на главную репетицию праздника танца также в продаже, и цены на них вполовину ниже.

Билеты на самое крупное мероприятие этого лета, XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“, в предварительной продаже доступны как на сайте Piletilevi , так и на сайте праздника песни и танца, а также во всех пунктах продажи билетов Piletilevi по всей Эстонии.

Расписание мероприятий недели праздника песни и танца:

30.06 в 15.00–17.00

Главная репетиция праздника танца „Мосты“ на стадионе Калев

30.06 в 19.00–21.00

Первое представление праздника танца „Мосты“ на стадионе Калев

01.07 в 12.00–15.00