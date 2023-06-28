„Готовность была абсолютная“. Историк — о том, как Сталин планировал третью мировую войну

Сталин был готов начать глобальную ядерную войну?

Александр Гогун, историк: Готовность была абсолютная. Даже Мао Цзэдун написал письмо к конце 1950 года. Когда американцы высадились в Корее и начали побеждать, Сталин всячески давил на него, чтобы он послал китайских „добровольцев“ на Корейский полуостров против США. Мао же очень не хотел этого делать, потому что понимал, что...