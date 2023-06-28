Новости Эстонии
28.06.2023, 17:01

„Готовность была абсолютная“. Историк — о том, как Сталин планировал третью мировую войну

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Таави Минник и Александр Гогун
Таави Минник и Александр Гогун
ФОТО: Delfi Meedia

Журналист Delfi Таави Минник пообщался с историком Александром Гогуном и выяснил, был ли Сталин готов начать глобальную ядерную войну.

Сталин был готов начать глобальную ядерную войну?

Александр Гогун, историк: Готовность была абсолютная. Даже Мао Цзэдун написал письмо к конце 1950 года. Когда американцы высадились в Корее и начали побеждать, Сталин всячески давил на него, чтобы он послал китайских „добровольцев“ на Корейский полуостров против США. Мао же очень не хотел этого делать, потому что понимал, что...

Смотрите полную версию интервью в видео внутри статьи!

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