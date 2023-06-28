28.06.2023, 17:01
„Готовность была абсолютная“. Историк — о том, как Сталин планировал третью мировую войну(33)
ФОТО: Delfi Meedia
Журналист Delfi Таави Минник пообщался с историком Александром Гогуном и выяснил, был ли Сталин готов начать глобальную ядерную войну.
Сталин был готов начать глобальную ядерную войну?
Александр Гогун, историк: Готовность была абсолютная. Даже Мао Цзэдун написал письмо к конце 1950 года. Когда американцы высадились в Корее и начали побеждать, Сталин всячески давил на него, чтобы он послал китайских „добровольцев“ на Корейский полуостров против США. Мао же очень не хотел этого делать, потому что понимал, что...