До Эстонии добрался птичий грипп, необходимо соблюдать профилактические меры

В середине мая у памятника „Русалка“ и озера в парке Паэ обнаружили птиц, погибших от птичьего гриппа, сообщает Rus.err.ee.

„В середине марта птичий грипп поразил хутор в Рапламаа. Домашние птицы заболели птичьим гриппом, это инфекционное заболевание в любом случае есть“, - предупредила ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм.

Она объяснила, что обычно домашние птицы заражаются птичьим гриппом от диких птиц. Однако у диких птиц не всегда можно обнаружить это инфекционное заболевание.

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