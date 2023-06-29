До Эстонии добрался птичий грипп, необходимо соблюдать профилактические меры
Недавно в Эстонии и окрестностях было обнаружено большое количество чаек, погибших от птичьего гриппа. Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) подчеркивает, что птицеводам необходимо соблюдать профилактические меры.
В середине мая у памятника „Русалка“ и озера в парке Паэ обнаружили птиц, погибших от птичьего гриппа, сообщает Rus.err.ee.
„В середине марта птичий грипп поразил хутор в Рапламаа. Домашние птицы заболели птичьим гриппом, это инфекционное заболевание в любом случае есть“, - предупредила ведущий специалист отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Анне-Ли Веэтамм.
Она объяснила, что обычно домашние птицы заражаются птичьим гриппом от диких птиц. Однако у диких птиц не всегда можно обнаружить это инфекционное заболевание.
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