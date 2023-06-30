Центристы назвали кандидата на пост старейшины Мустамяэ

По словам председателя Таллиннского совета Центристской партии и мэра Таллинна Михаила Кылварта, Айвар Рийсалу хорошо знает работу городской системы, а благодаря опыту работы в качестве депутата парламента, руководителя местного самоуправления, вице-мэра, старейшины района и депутата городского собрания он сможет сразу же приступить к исполнению своих обязанностей - ему не потребуется времени на адаптацию. „Район Мустамяэ изменился и продолжает развиваться с каждым годом, его жители связывают большие ожидания с новым старейшиной. Айвр Рийсалу обладает прекрасными коммуникативными навыками, инновационным мышлением и стилем работы, поэтому я верю, что жители района хорошо примут нового старейшину“, - сказал Кылварт.



По словам Айвара Рийсалу, предложение стать старейшиной Мустамяэ стало для него неожиданным, однако он готов к этому вызову. „Иногда, если это возможно, разумно вернуться туда, откуда все началось – в прошлом пост старейшины Мустамяэ стал рубежом в моей политической карьере, теперь, спустя годы, я смотрю в будущее через призму полученного опыта. Мне столько же лет, сколько и Мустамяэ, и я могу заверить, что жизнь только начинается“, - подчеркнул Рийсалу.



Таллиннский совет Центристской партии единогласно утвердил кандидатуру Рийсалу. Теперь его кандидатуру должна утвердить Таллиннская мэрия. Предыдущий старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс после прошедших в марте парламентских выборов приступил к работе в Рийгикогу.