В Эстонию прибыла делегация Конгресса США: главная цель - укрепление кибербезопасности

Во время своего визита в Таллинн делегация обсудит сотрудничество в области кибербезопасности с дипломатическим представителем МИД по дигитальным вопросам Неле Леоск, канцлером Министерства обороны Кусти Салмом, канцлером Министерства иностранных дел Йонатаном Всевиовым, заместителем директора Департамента государственной инфосистемы и другими официальными лицами.

„Эстония является лидером по вопросам кибербезопасности и важным партнером Соединенных Штатов“, — заявил конгрессмен Эндрю Гарбарино (Республиканская партия, штат Нью-Йорк), глава делегации и председатель подкомитета Палаты представителей по кибербезопасности и защите инфраструктуры. „Мы высоко оцениваем наш визит и важную дискуссию о том, как две наши страны могли бы продолжать совместную работу для защиты наших сетей и повышения безопасности и устойчивости критически важной инфраструктуры“.

Среди других членов делегации -- конгрессмен Дэйв Джойс (Республиканская партия, Штат Огайо) и конгрессмен Роб Менендес (Демократическая партия, штат Нью-Джерси), а также другие сотрудники Конгресса. Исполняющая обязанности заместителя директора по международным делам Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (CISA) Кейтлин Джуэл также сопровождает визит делегации в Эстонию.

Помимо встреч с официальными лицами Эстонии, делегация посетит Академию внутренней безопасности, Центр компетенции НАТО по совместной киберзащите (CCDCOE), а также встретится с эстонскими участниками Программы международного лидерства Конгресса США (COIL), финансируемой Конгрессом США.