Даже острая конкуренция с импортом не приводит к снижению цен на продукты питания в Эстонии

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, быстрая инфляция привела к тому, что общий уровень цен в Эстонии в прошлом году достиг 89% от среднего по Европейскому союзу.

Цены на фактически потребляемые товары и услуги в Эстонии в прошлом году выросли до 91% от среднего уровня по ЕС, на потребительские товары - до 102% от среднего уровня, а на потребительские услуги - до 85% от среднего уровня.

По мнению исполнительного директора действующей в трех странах Балтии компании Maxima Кристинаы Мустонен, государство должно приложить усилия, чтобы сохранить местных производителей, ведь розничные торговцы имеют возможность продавать импортные продукты дешевле: „Тогда возникает вопрос, готовы ли жители Эстонии платить вдвое больше, например, за одно и то же мясо. В ближайшем будущем местные продукты для покупателей могут стать менее доступными. Если государство не окажет никакой поддержки, мы увидим еще больший рост себестоимости, и один и тот же кусок мяса в Эстонии будет стоить в три раза дороже, чем такой же товар из Литвы или Польши“.

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