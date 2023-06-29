Экономика
29.06.2023, 07:03

Число трудовых споров резко возросло: 4 важнейшие вещи, которые нужно помнить работнику

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: pixabay

По данным страховой компании ERGO, количество трудовых споров в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 30%. Наиболее распространены несправедливые расторжения трудовых договоров, отправка людей в принудительные отпуска и неоплачиваемая сверхурочная работа.

Со времен пандемии коронавируса с каждым годом количество трудовых споров резко увеличивается. По словам руководителя портфеля страхования правовых расходов ERGO Майко Кальвета, клиенты все больше ощущают реальную потребность в том, чтобы кто-то рассказывал им об их правах: „Если человек сомневается и не имеет времени или ресурсов для ознакомления с законами, ему проще обратиться к нам за консультацией, и, совершив всего один звонок, немедленно узнать, несправедливо ли с ним обошлись“.

Если для разбирательства есть основания, открывается дело об ущербе и страховая компания предпринимает дальнейшие необходимые действия. „Если руководитель, пытающийся водить подчиненного за нос, получает письмо от юриста, как правило, попытка корыстного мошенничества прекращается – чем раньше грамотно вмешаться, тем быстрее можно разрешить ситуацию“, - добавил Кальвет.

При наличии у человека страхования правовой помощи юристы всегда на расстоянии телефонного звонка, и, в отличие от почасовой оплаты адвокатов, консультация специалиста и, при необходимости, компенсация расходов на юридическую помощь доступны практически каждому – средняя ежемесячная плата составляет 9–15 евро. По словам Кальвета, если уже на данный момент количество трудовых споров выросло на 30%, то можно достаточно уверенно прогнозировать, что по мере углубления экономического спада будет увеличиваться и количество людей, нуждающихся в юридической помощи в связи с трудовыми спорами.

Кальвет отметил, что одной из наиболее частых причин споров является сверхурочная работа – часто, когда нагрузка в фирме увеличивается или какие-то сотрудники увольняются, новых не нанимают, а просто наваливают на имеющихся работников больше задач. Работодатели требуют от людей неоплачиваемой сверхурочной работы, утверждая, что это нормальная часть „гибкого рабочего графика“ или что „такая работа уже включена в зарплату“.

„Манипулирование рабочим временем часто происходит с молодыми людьми, которые не обладают достаточным опытом, и, к сожалению, есть работодатели, которые этим пользуются. Как правило, сверхурочную работу оправдывают аргументами наподобие „вы работаете медленнее других и поэтому должны оставаться дольше“ или „сегодня, обслуживая клиентов, вы разбили стакан и теперь останетесь дольше“. Однако сверхурочная работа может выполняться только по согласованию с работником и должна оплачиваться или поощряться дополнительным свободным временем“, - подчеркнул Кальвет.

Помните об этих 4 важнейших вещах, чтобы избежать возможных разногласий:

  • Работодатель не может оказывать на вас давление с целью расторжения трудовых отношений, то есть, чтобы расторгнуть трудовой договор „по соглашению сторон“.

  • Работодатель не может требовать, чтобы вы брали отпуск именно в тот период, когда он не может предложить вам работу.

  • Если работодатель сообщает, что вы не должны приходить сегодня на работу, важно попросить письменное подтверждение того, что предоставить работнику работу невозможно и человек может подождать дома, пока работа снова не появится. Это предотвращает вероятность использования работодателем аргумента, что сотрудник якобы просто не явился на работу.

  • Если после вашего сокращения на вашу должность нанимают нового человека, это считается незаконным сокращением.

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