Эстония продолжает выдавать визы гражданам России в особых случаях
В то время как Латвия с 26 июня перестала выдавать гражданам России все виды виз, включая гуманитарные, Министерство иностранных дел Эстонии идти на такой же шаг не планирует, пишет rus.err.ee.
„Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу виз гражданам РФ на общих основаниях с прошлого года. Остались только узкие исключения - гуманитарные и семейные визы. И мы также приняли дополнительные меры по укреплению границы“, - сообщила пресс-секретарь МИД ЭР Анна Тислер-Лаврентьев в ответ на вопрос ERR.ee о том, планирует ли Эстония, следуя примеру Латвии, также прекратить выдачу гуманитарных виз российским гражданам.
„Насколько известно МИДу, решение Латвии прекратить выдачу виз по гуманитарным соображениям является временным и будет оцениваться в дальнейшем в свете развития событий в России“, - добавила Тислер-Лаврентьев.
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