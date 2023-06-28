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28.06.2023, 14:31

Клиенты недовольны: почему в Bolt нельзя позвонить? Фирма: в этом нет необходимости

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Хотя Bolt постарается найти пропавшую вещь, она все же не несет ответственности за оставленные в автомобиле вещи.
Хотя Bolt постарается найти пропавшую вещь, она все же не несет ответственности за оставленные в автомобиле вещи.
ФОТО: Rauno Vahtre | Õhtuleht

Многие клиенты Bolt недовольны тем, что с фирмой можно связаться только через приложение или по электронной почте. Они считают, что в случае возникновения проблем решить их по телефону можно быстро, пишет Delfi Ärileht.

Тийна (имя изменено — ред.) оставила в такси Bolt телефон, который, скорее всего, выпал из кармана, когда она выходила из машины. Женщина обнаружила пропажу телефона почти сразу, но водитель такси уже уехал. „И начались мои мытарства: позвонить в Bolt невозможно, можно только написать, а ответа зачастую приходится ждать очень долго“, — сетует Тийна.

Ко всему прочему выяснилось, что в течение нескольких дней Bolt не мог связаться с водителем. „Мне повторно сообщали, что водитель им не отвечает“, — удивляется женщина. Только через пять дней водитель сообщил, что завезет телефон в офис Bolt.

Почему все же нельзя позвонить в фирму Bolt, чтобы быстрее вернуть утерянную или забытую вещь?

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