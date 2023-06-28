Клиенты недовольны: почему в Bolt нельзя позвонить? Фирма: в этом нет необходимости

Тийна (имя изменено — ред.) оставила в такси Bolt телефон, который, скорее всего, выпал из кармана, когда она выходила из машины. Женщина обнаружила пропажу телефона почти сразу, но водитель такси уже уехал. „И начались мои мытарства: позвонить в Bolt невозможно, можно только написать, а ответа зачастую приходится ждать очень долго“, — сетует Тийна.

Ко всему прочему выяснилось, что в течение нескольких дней Bolt не мог связаться с водителем. „Мне повторно сообщали, что водитель им не отвечает“, — удивляется женщина. Только через пять дней водитель сообщил, что завезет телефон в офис Bolt.

Почему все же нельзя позвонить в фирму Bolt, чтобы быстрее вернуть утерянную или забытую вещь?