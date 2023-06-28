Эстония укрепляет границу с Россией

Общая протяженность сухопутной эстонско-российской границы — 135 км. Сейчас забором обнесена половина протяженности границы. Еще 20 км, от латвийской границы в сторону погранпункта Лухамаа уже оснащены современными средствами наблюдения. Строительные работы продолжаются - на подходе следующие сорок километров, пишет Rus.err.ee.

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