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28.06.2023, 09:28

Эстония укрепляет границу с Россией

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Riigipiir
Riigipiir
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Строительство восточной границы идет полным ходом. Пограничный забор построен почти на половине сухопутной границы Эстонии с Россией. Укрепление границы планируется завершить в 2025 году.

Общая протяженность сухопутной эстонско-российской границы — 135 км. Сейчас забором обнесена половина протяженности границы. Еще 20 км, от латвийской границы в сторону погранпункта Лухамаа уже оснащены современными средствами наблюдения. Строительные работы продолжаются - на подходе следующие сорок километров, пишет Rus.err.ee.

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