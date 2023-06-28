28.06.2023, 09:28
Эстония укрепляет границу с Россией(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Строительство восточной границы идет полным ходом. Пограничный забор построен почти на половине сухопутной границы Эстонии с Россией. Укрепление границы планируется завершить в 2025 году.
Общая протяженность сухопутной эстонско-российской границы — 135 км. Сейчас забором обнесена половина протяженности границы. Еще 20 км, от латвийской границы в сторону погранпункта Лухамаа уже оснащены современными средствами наблюдения. Строительные работы продолжаются - на подходе следующие сорок километров, пишет Rus.err.ee.
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