Министерство проверяет, были ли чиновники в курсе проблем ида-вируского профтеха. Результаты могут повлиять на их пребывание в должности

Хотя по закону языком обучения в профессиональном образовании является эстонский, мониторинг Министерства образования и науки показал, что в Ида-Вирумааском центре профессионального образования большая часть преподавания ведется на русском языке. Бывший директор Ханнес Метс, который называл обучение на русском языке преимуществом, был вынужден уйти в отставку.

Министр образования и науки сказала, что результаты мониторинга ее удивили: „Я и не предполагала, что это нарушение закона будет иметь такие масштабы“.

„Но я понимаю, что для чиновников министерства, которые давно работают в сфере профессионального образования, это не было неожиданностью. - добавила министр. - И именно они должны взять на себя ответственность. Если это происходило столько лет и они были в курсе происходящего, то им нужно нести ответственность“.

По словам Каллас, Министерство образования и науки будет реорганизовано: „Совершенно очевидно, что люди, которые на самом деле знали об этой ситуации в течение очень долгого времени, не могут продолжать работу“.

В Минобразования и науки работает десять человек, напрямую ответственных за профессиональное обучение.