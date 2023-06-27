Такое даже представить сложно! Интересные факты о XIII Молодежном празднике песни и танца

XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“ необычен тем, что в его репертуар входят также произведения, которые были собраны во время специально организованного для этого праздника сбора творческих произведений, в котором принять участие мог каждый. Из-за пандемии коронавируса, празднику понадобился еще один дополнительный год на подготовку. Также это будет первый праздник, на котором будет использоваться многоразовая посуда.