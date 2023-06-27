Такое даже представить сложно! Интересные факты о XIII Молодежном празднике песни и танца
Мы собрали некоторые интересные факты и цифры о празднике песни и танца. Благодаря им можно оценить размах и сложность проводимого мероприятия.
XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“ необычен тем, что в его репертуар входят также произведения, которые были собраны во время специально организованного для этого праздника сбора творческих произведений, в котором принять участие мог каждый. Из-за пандемии коронавируса, празднику понадобился еще один дополнительный год на подготовку. Также это будет первый праздник, на котором будет использоваться многоразовая посуда.
Основные цифры про участников праздников песни, танца и народной музыки:
На празднике песни, празднике танца и празднике народной музыки выступит 31 415 человек (некоторые из них примут участие в двух праздниках).
На празднике песни выступит 788 коллективов, в общей сложности около 23 139 хоровых певцов и оркестрантов.
В сводном хоре на открытии вместе споют 362 хора и 11 900 певцов.
В сводном хоре на закрытии вместе споют 362 хора и 10 700 певцов.
На празднике танца будет танцевать около 560 коллективов, танцоров и гимнастов, которые в финальном танце встретятся на площадке, будет в общей сложности 8391.
В празднике народной музыки участие принимает 83 коллектива, в которых в общей сложности играет около 834 музыкантов.
Приезжих коллективов будет 14, из них 12 на празднике песни и 2 на празднике танца.
Коллективы приедут из Финляндии, Швеции, Латвии, Люксембурга, Бельгии, Германии, Австрии.
Аплодисменты на празднике песни ориентировочно продолжаются 1 час.
Праздник песни
Самая маленькая участница праздника песни: 5-летняя Метте Маирин
Самый старший участник праздника песни: 84-летний Рейн
Средний возраст участника праздника песни: 14
Самое распространенное мужское имя на празднике песни: Расмус
Самое распространенное женское имя на празднике песни: Лаура
Самый маленький хор праздника песни: 8 человек (хор мальчиков из Вяндра гимназии)
Самый большой хор праздника песни: 118 человек (хор мальчиков Эстонской национальной оперы)
Праздник танца
Самая маленькая участница праздника танца: 5-летняя Лийзи
Самая старшая участница праздника танца: 68-летняя Айре
Средний возраст участника праздника танца: 13
Самое распространенное мужское имя на празднике танца: Расмус
Самое распространенное женское имя на празднике танца: Лаура
Самый маленький коллектив праздника танца: 4 участника (группа 1 класса из школы Виймси)
Самый большой коллектив праздника танца: 32 участника (танцевальная группа из танцевального ансамбля Эстонского танцевального агентства)
На празднике танца выступит 2 приезжих коллектива: коллектив из Брюселя Euroviisud и коллектив Рижской эстонской школы
Праздник народной музыки
Самый маленький участник праздника народной музыки: 7-летний Херман
Самая старшая участница праздника народной музыки: 60-летняя Сигне
Средний возраст участника праздника народной музыки: 15
Самое распространенное мужское имя на празднике народной музыки: Маркус
Самое распространенное женское имя на празднике народной музыки: Лаура
Самый маленький коллектив на празднике народной музыки: 2 участника
Самый большой коллектив на празднике народной музыки: 29 участников (Tuuleviiul)
Самый малочисленный вид инструментов на празднике народной музыки: волынки, 20 музыкантов (большинство из них женщины, исторически это были скорее мужчины)
Самая большая группа праздника народной музыки: сводный оркестр, 330 музыкантов (в сводном оркестре праздника народной музыки за все время выступит больше всего музыкантов (насколько известно это будет самый большой состав музыкантов в истории праздника народной музыки).
Репертуар
На празднике песни прозвучит в общей сложности 44 произведений, в т.ч. 35 песен и 9 оркестровых композиций.
На празднике танца будет представлено 24 танца, из которых 19 танцев созданы специально для этого праздника.
На празднике народной музыки прозвучит 35 композиций народной музыки, по 5 композиций от каждой группы инструментов.
Праздничное шествие
Протяженность праздничного шествия 5 км.
В праздничном шествии примут участие более 40 000 участников.
Участники праздничного шествия могут выстроиться в линию длиной примерно 8 км.
Организация питания
Во время репетиций и представлений участники организации Naiskodukaitsjad приготовят около 150 000 порций супа (Пылтсамаа, Оркла).
Впервые все порции будут раздаваться только в многоразовой посуде.
Многоразовая посуда будет использоваться более 225 000 раз (плюс также ножи-вилки-ложки). Это примерно 10-11 тонн, примерно столько же весят 4-5 автомобиля.
Благодаря использованию многоразовой посуды во время репетиционных и праздничных дней будет почти на 3,5 тонны меньше пластиковых отходов.
Компания Balbiino раздаст участникам праздника в общей сложности 131 000 мороженого.
Участники праздника песни и танца съедят 72 850 кусков булки Kirde от Leibur и 72 850 кусков ржаного хлеба Ruks.
Со вторника по воскресенье для выступающих будет также организовано школьное питание в 47 школьных зданиях (в основном завтраки и ужины). Также школьные столовые подготовят около 12 200 наборов с едой в дорогу домой.
Размещение
Участники праздника песни и танца будут ночевать в 47 школьных зданиях Харьюмаа и Таллинна.
Больше всего выступающих будет размещено в Таллиннской Ляэнемереской гимназии, где остановится почти 1000 детей и молодых людей.
В одной школе в среднем ночует 450 выступающих.
Транспорт
В воскресенье более 500 рейсовых автобусов повезут участников праздника песни и танца домой.
В общей сложности эти автобусы могут составить линию протяженностью в 7км.
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