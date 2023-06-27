Новости Эстонии
27.06.2023, 19:01

Такое даже представить сложно! Интересные факты о XIII Молодежном празднике песни и танца

 
Репетиция перед XIII Праздником танца 27.06.2023
Репетиция перед XIII Праздником танца 27.06.2023
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Мы собрали некоторые интересные факты и цифры о празднике песни и танца. Благодаря им можно оценить размах и сложность проводимого мероприятия.

XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“ необычен тем, что в его репертуар входят также произведения, которые были собраны во время специально организованного для этого праздника сбора творческих произведений, в котором принять участие мог каждый. Из-за пандемии коронавируса, празднику понадобился еще один дополнительный год на подготовку. Также это будет первый праздник, на котором будет использоваться многоразовая посуда.

Основные цифры про участников праздников песни, танца и народной музыки:

  • На празднике песни, празднике танца и празднике народной музыки выступит 31 415 человек (некоторые из них примут участие в двух праздниках).

  • На празднике песни выступит 788 коллективов, в общей сложности около 23 139 хоровых певцов и оркестрантов.

  • В сводном хоре на открытии вместе споют 362 хора и 11 900 певцов.

  • В сводном хоре на закрытии вместе споют 362 хора и 10 700 певцов.

  • На празднике танца будет танцевать около 560 коллективов, танцоров и гимнастов, которые в финальном танце встретятся на площадке, будет в общей сложности 8391.

  • В празднике народной музыки участие принимает 83 коллектива, в которых в общей сложности играет около 834 музыкантов.

  • Приезжих коллективов будет 14, из них 12 на празднике песни и 2 на празднике танца.

  • Коллективы приедут из Финляндии, Швеции, Латвии, Люксембурга, Бельгии, Германии, Австрии.

  • Аплодисменты на празднике песни ориентировочно продолжаются 1 час.

Праздник песни

  • Самая маленькая участница праздника песни: 5-летняя Метте Маирин

  • Самый старший участник праздника песни: 84-летний Рейн

  • Средний возраст участника праздника песни: 14

  • Самое распространенное мужское имя на празднике песни: Расмус

  • Самое распространенное женское имя на празднике песни: Лаура

  • Самый маленький хор праздника песни: 8 человек (хор мальчиков из Вяндра гимназии)

  • Самый большой хор праздника песни: 118 человек (хор мальчиков Эстонской национальной оперы)

Праздник танца

  • Самая маленькая участница праздника танца: 5-летняя Лийзи

  • Самая старшая участница праздника танца: 68-летняя Айре

  • Средний возраст участника праздника танца: 13

  • Самое распространенное мужское имя на празднике танца: Расмус

  • Самое распространенное женское имя на празднике танца: Лаура

  • Самый маленький коллектив праздника танца: 4 участника (группа 1 класса из школы Виймси)

  • Самый большой коллектив праздника танца: 32 участника (танцевальная группа из танцевального ансамбля Эстонского танцевального агентства)

  • На празднике танца выступит 2 приезжих коллектива: коллектив из Брюселя Euroviisud и коллектив Рижской эстонской школы

Праздник народной музыки

  • Самый маленький участник праздника народной музыки: 7-летний Херман

  • Самая старшая участница праздника народной музыки: 60-летняя Сигне

  • Средний возраст участника праздника народной музыки: 15

  • Самое распространенное мужское имя на празднике народной музыки: Маркус

  • Самое распространенное женское имя на празднике народной музыки: Лаура

  • Самый маленький коллектив на празднике народной музыки: 2 участника

  • Самый большой коллектив на празднике народной музыки: 29 участников (Tuuleviiul)

  • Самый малочисленный вид инструментов на празднике народной музыки: волынки, 20 музыкантов (большинство из них женщины, исторически это были скорее мужчины)

  • Самая большая группа праздника народной музыки: сводный оркестр, 330 музыкантов (в сводном оркестре праздника народной музыки за все время выступит больше всего музыкантов (насколько известно это будет самый большой состав музыкантов в истории праздника народной музыки).

Репертуар

  • На празднике песни прозвучит в общей сложности 44 произведений, в т.ч. 35 песен и 9 оркестровых композиций.

  • На празднике танца будет представлено 24 танца, из которых 19 танцев созданы специально для этого праздника.

  • На празднике народной музыки прозвучит 35 композиций народной музыки, по 5 композиций от каждой группы инструментов.

  • Праздничное шествие

  • Протяженность праздничного шествия 5 км.

  • В праздничном шествии примут участие более 40 000 участников.

  • Участники праздничного шествия могут выстроиться в линию длиной примерно 8 км.

Организация питания

  • Во время репетиций и представлений участники организации Naiskodukaitsjad приготовят около 150 000 порций супа (Пылтсамаа, Оркла).

  • Впервые все порции будут раздаваться только в многоразовой посуде.

  • Многоразовая посуда будет использоваться более 225 000 раз (плюс также ножи-вилки-ложки). Это примерно 10-11 тонн, примерно столько же весят 4-5 автомобиля.

  • Благодаря использованию многоразовой посуды во время репетиционных и праздничных дней будет почти на 3,5 тонны меньше пластиковых отходов.

  • Компания Balbiino раздаст участникам праздника в общей сложности 131 000 мороженого.

  • Участники праздника песни и танца съедят 72 850 кусков булки Kirde от Leibur и 72 850 кусков ржаного хлеба Ruks.

  • Со вторника по воскресенье для выступающих будет также организовано школьное питание в 47 школьных зданиях (в основном завтраки и ужины). Также школьные столовые подготовят около 12 200 наборов с едой в дорогу домой.

Размещение

  • Участники праздника песни и танца будут ночевать в 47 школьных зданиях Харьюмаа и Таллинна.

  • Больше всего выступающих будет размещено в Таллиннской Ляэнемереской гимназии, где остановится почти 1000 детей и молодых людей.

  • В одной школе в среднем ночует 450 выступающих.

Транспорт

  • В воскресенье более 500 рейсовых автобусов повезут участников праздника песни и танца домой.

  • В общей сложности эти автобусы могут составить линию протяженностью в 7км.

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