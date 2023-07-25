Пропавший в июне пожилой мужчина до сих пор не найден. Полиция просит помощи(2)
Полиция по-прежнему ищет пропавшего в районе Кавару в Пярну 81-летнего Эльмара.
Последний раз семья контактировала с мужчиной 11 июня. Эльмар держится уединенно и избегает контактов с другими.
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения. Ходит сгорбившись и хромает на одну ногу.
Полиция получила информацию об исчезновении Эльмара 26 июня, после чего проверила различные места и собрала от близких информацию о его повседневных передвижениях и возможных местах нахождения. В конце июня организовали поиски на местности поблизости от его дома в районе Кавару, в ходе которых проверили с поисковиками территорию как с воздуха при помощи дрона, так и двигаясь цепочкой вместе с поисковыми собаками. Вдобавок проверили больницы, пообщались с водителями автобусов и проверили различные адреса, но, к сожалению, мужчину до сих пор не нашли. Всех, у кого есть информация об Эльмаре, просят позвонить региональному полицейскому по номеру 5301 7467 или по номеру экстренной помощи 112.
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