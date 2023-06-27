ВИДЕО | Президент Карис: Восточная граница должна была быть готова десять лет назад. Каллас: Мы уже ускорили строительство границы(16)
По словам президента и премьер-министра, Эстония, в отличие от Латвии, не планирует прекращать выдачу всех российских виз, поскольку страна и так выдает очень мало гуманитарных виз.
По словам Каи Каллас, в стране разработаны комплексные планы по противодействию возможному наплыву беженцев из России, которые отрабатываются как Департаментом полиции и погранохраны (PPA), так и Силами обороны. Каллас считает очень важной частью процесса общение с союзниками, особенно с Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей и Швецией. „Мы должны [предпринимать такие шаги] вместе, чтобы максимально закрыть пробелы“, - пояснила она.
Премьер-министр сообщила, что для обустройства восточной границы были ускорены как процесс строительства, так и государственные закупки. Совет по государственной обороне также представил обзор состояния дел на границе. „На самом деле, мы движемся в хорошем темпе“, - добавила Каллас.
По словам главы правительства, движение в направлении Эстонии постоянно отслеживается. Пристально следят за тем, не пытаются ли люди из России пересечь нашу границу. На данный момент массовой миграции не наблюдается. „Если мы увидим какие-либо признаки, мы будем готовы действовать в еще больших масштабах“, - сказала она.
Со вчерашнего дня Латвия прекратила выдачу всех российских виз, включая гуманитарные. По словам премьер-министра, гуманитарные визы в Эстонии и так выдавались в очень ограниченном количестве. Например, для посещения похорон, и это нельзя назвать массовой проблемой. Каллас также сказала, что прекращение их выдачи не имеет особых последствий. „Визы не выдают необдуманно, запросов удовлетворяют очень мало“, - добавила премьер-министр.
Премьер-министр отметила, что для дальнейшего укрепления Эстонии важно поддерживать постоянный контакт с союзниками по НАТО и постоянно думать о том, какие дальнейшие шаги можно предпринять.
Президент Алар Карис на встрече Совета по государственной обороне также задал вопрос, когда будет завершено строительство восточной границы Эстонии. „Мне ответили, что все идет по плану и строительство должно быть завершено в 2025 году“, - сказал Карис. Однако, по словам президента, восточная граница должна была быть построена еще десять лет назад. Кроме того, необходимо обеспечить безопасность Чудского озера, добавил он.
Карис отметил, что готовность усилить пограничный контроль в любой момент - важный нюанс в случае угрозы. Президент также сказал, что в настоящее время Эстонии нет необходимости прекращать выдачу гуманитарных виз в Россию, но в случае необходимости придется реагировать соответствующим образом.
Президент также добавил, что в Эстонии важно обеспечить внутреннюю безопасность. „Необходимо укрепить соответствующие настроения в стране и быть готовыми к обороне, если возникнет такая необходимость“, - сказал он.