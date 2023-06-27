ВИДЕО | Президент Карис: Восточная граница должна была быть готова десять лет назад. Каллас: Мы уже ускорили строительство границы

По словам Каи Каллас, в стране разработаны комплексные планы по противодействию возможному наплыву беженцев из России, которые отрабатываются как Департаментом полиции и погранохраны (PPA), так и Силами обороны. Каллас считает очень важной частью процесса общение с союзниками, особенно с Латвией, Литвой, Финляндией, Польшей и Швецией. „Мы должны [предпринимать такие шаги] вместе, чтобы максимально закрыть пробелы“, - пояснила она.

Премьер-министр сообщила, что для обустройства восточной границы были ускорены как процесс строительства, так и государственные закупки. Совет по государственной обороне также представил обзор состояния дел на границе. „На самом деле, мы движемся в хорошем темпе“, - добавила Каллас.

По словам главы правительства, движение в направлении Эстонии постоянно отслеживается. Пристально следят за тем, не пытаются ли люди из России пересечь нашу границу. На данный момент массовой миграции не наблюдается. „Если мы увидим какие-либо признаки, мы будем готовы действовать в еще больших масштабах“, - сказала она.

Со вчерашнего дня Латвия прекратила выдачу всех российских виз, включая гуманитарные. По словам премьер-министра, гуманитарные визы в Эстонии и так выдавались в очень ограниченном количестве. Например, для посещения похорон, и это нельзя назвать массовой проблемой. Каллас также сказала, что прекращение их выдачи не имеет особых последствий. „Визы не выдают необдуманно, запросов удовлетворяют очень мало“, - добавила премьер-министр.

Премьер-министр отметила, что для дальнейшего укрепления Эстонии важно поддерживать постоянный контакт с союзниками по НАТО и постоянно думать о том, какие дальнейшие шаги можно предпринять.