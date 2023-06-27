27.06.2023, 17:20
Близ Тапа перевернулся грузовик Сил обороны, один человек доставлен в больницу(4)
В момент аварии в грузовике находилось 9 военнослужащих.
„Один из призывников, попавших в аварию, был доставлен в больницу для обследования и, при необходимости, дальнейшего лечения. Двое солдат с незначительными травмами были доставлены в медицинский центр городка Тапа“, - сообщил глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм.
Остальные солдаты вернулись на места службы.
Причина и детали аварии будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.