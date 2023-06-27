ЧП и криминал
27.06.2023, 17:20

Близ Тапа перевернулся грузовик Сил обороны, один человек доставлен в больницу

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Kaitseväe masin.
Kaitseväe masin.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня днем недалеко от Тапа произошло ДТП с участием автомобиля 1-й пехотной бригады. Один человек был доставлен в больницу, двое - в медицинский центр городка Тапа.

В момент аварии в грузовике находилось 9 военнослужащих.

„Один из призывников, попавших в аварию, был доставлен в больницу для обследования и, при необходимости, дальнейшего лечения. Двое солдат с незначительными травмами были доставлены в медицинский центр городка Тапа“, - сообщил глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм.

Остальные солдаты вернулись на места службы.

Причина и детали аварии будут выяснены в ходе дальнейшего расследования.

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