Близ Тапа перевернулся грузовик Сил обороны, один человек доставлен в больницу

„Один из призывников, попавших в аварию, был доставлен в больницу для обследования и, при необходимости, дальнейшего лечения. Двое солдат с незначительными травмами были доставлены в медицинский центр городка Тапа“, - сообщил глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм.



Остальные солдаты вернулись на места службы.