Суд восстановил Эрика Хелдна на службе в Департаменте полиции и погранохраны

Таллиннский административный суд сегодня удовлетворил апелляцию Эрика Хелдна и отменил приказ Департамента полиции и погранохраны, согласно которому податель жалобы был освобожден от службы в полиции. Административный суд восстановил Хелдна в должности и обязал Департамента полиции и погранохраны выплатить компенсацию за период, когда тот вынужденно отсутствовал.

Хелдна должен был приступить к работе в Департаменте полиции и погранохраны (PPA)16 апреля этого года после завершения ротации в Налогово-таможенном департаменте, но в тот же день его освободили от службы в полиции.

Хелдна был освобожден из-за того, что у него не было доступа к государственной тайне, которое было необходимо для работы на посту, который он должен был занимать в полиции. Разрешение на гостайну ранее было аннулировано Департаментом полиции безопасности в связи с подозрением в уголовном преступлении в отношении Хелдна.

Административный суд постановил, что для работы на одной конкретной должности, для которой руководителем PPA было установлено требование наличия допуска к государственной тайне, не является законным основанием, исключающим назначение. Поэтому, по мнению суда, заявитель не мог быть уволен на правовом основании, указанном в приказе PPA.

Суд также постановил, что к жалобщику, как и любому другому сотруднику полиции, находящемся под подозрением в рамках уголовного производства, должно было быть применено специальное положение Закона о полиции и погранохране. Оно позволяет переводить на другую должность или временно отстранять такого сотрудника на время уголовного производства.

Административный суд признал, что увольнение сотрудника полиции на основании того, что КаПо отозвал разрешение на доступ к государственной тайне, возбудив уголовное дело, противоречит цели положения закона о переводе на другую должность или временном отстранении от службы. Цель заключается в защите принципа презумпции невиновности.