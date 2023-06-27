Суд восстановил Эрика Хелдна на службе в Департаменте полиции и погранохраны(2)
Департамент полиции и погранохраны также должен оплатить Хелдна время, в течение которого он вынужденно отсутствовал.
Таллиннский административный суд сегодня удовлетворил апелляцию Эрика Хелдна и отменил приказ Департамента полиции и погранохраны, согласно которому податель жалобы был освобожден от службы в полиции. Административный суд восстановил Хелдна в должности и обязал Департамента полиции и погранохраны выплатить компенсацию за период, когда тот вынужденно отсутствовал.
Хелдна должен был приступить к работе в Департаменте полиции и погранохраны (PPA)16 апреля этого года после завершения ротации в Налогово-таможенном департаменте, но в тот же день его освободили от службы в полиции.
Хелдна был освобожден из-за того, что у него не было доступа к государственной тайне, которое было необходимо для работы на посту, который он должен был занимать в полиции. Разрешение на гостайну ранее было аннулировано Департаментом полиции безопасности в связи с подозрением в уголовном преступлении в отношении Хелдна.
Административный суд постановил, что для работы на одной конкретной должности, для которой руководителем PPA было установлено требование наличия допуска к государственной тайне, не является законным основанием, исключающим назначение. Поэтому, по мнению суда, заявитель не мог быть уволен на правовом основании, указанном в приказе PPA.
Суд также постановил, что к жалобщику, как и любому другому сотруднику полиции, находящемся под подозрением в рамках уголовного производства, должно было быть применено специальное положение Закона о полиции и погранохране. Оно позволяет переводить на другую должность или временно отстранять такого сотрудника на время уголовного производства.
Административный суд признал, что увольнение сотрудника полиции на основании того, что КаПо отозвал разрешение на доступ к государственной тайне, возбудив уголовное дело, противоречит цели положения закона о переводе на другую должность или временном отстранении от службы. Цель заключается в защите принципа презумпции невиновности.
Суд также удовлетворил требование о восстановлении на работе заявителя по той причине, что на момент увольнения тот воспитывал ребенка в возрасте до 7 лет. По общему правилу, в случае незаконного увольнения можно требовать только денежной компенсации. Однако, в виде исключения восстановления на работе и выплаты материальной компенсации за период отсутствия на службе может требовать должностное лицо, которое на момент увольнения было в состоянии беременности, имело право на отпуск по беременности и родам, отцовству или усыновлению, воспитывало ребенка в возрасте до семи лет или было избрано в качестве представителя должностных лиц.
Административный также добавил, что датой отстранения от службы должна считаться дата уведомления должностного лица о приказе об увольнении. То есть должностное лицо также имеет право на восстановление, если его ребенок достигнет возраста 7 лет после уведомления о приказе, но до последнего дня работы должностного лица.
Суд также пояснил, что при восстановлении жалобщика в должности PPA должен рассмотреть вопрос о том, может ли человек быть восстановлен в своей нынешней должности. И, если нет, может ли он быть переведен на другую должность в PPA. Если и это невозможно, PPA должен рассмотреть. может ли жалобщика снять со своей должности.
PPA должен будет выплатить жалобщику компенсацию за тот промежуток времени, в течение которого он неизбежно отсутствовал на рабочем месте. Точную сумму определит PPA.
Суд постановил, что сегодняшнее решение подлежит немедленному исполнению в части восстановления жалобщика на службе в PPA, а также обязал PPA выплатить зарплату за два месяца, т.е. за период вынужденного отсутствия.
Решение не вступило в силу, оно может быть оспорено в Таллиннском окружном суде не позднее 27 июля 2023 года.