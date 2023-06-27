27.06.2023, 15:59
Осенью в Эстонии откроются как минимум две новые школы(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
В новом учебном году в Эстонии откроется как минимум две новые школы – в городе Пылва и в волости Ляэне-Харью. Еще два учебных заведения ждут разрешения на работу от Министерства образования, пишет rus.err.ee.
Некоммерческое объединение (Тартуская лютеранская школа Пеэтри) в 2019 году основало школу Якоба в Пылва, которая с сентября начнет свою деятельность как независимая частная школа. В школе обучается 60 учеников, она основана на христианском мировоззрении и ценит культурное наследие Юго-Восточной Эстонии.
Также осенью в волости Ляэне-Харью откроется муниципальная школа Лодиярве. В новой школе, расположенной в поселке Клоога, будет девять классов, и волостная управа Ляэне-Харью в настоящее время ищет для нее директора.