Новости Эстонии
27.06.2023, 15:59

Осенью в Эстонии откроются как минимум две новые школы

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Marina Begunkova | Delfi Meedia

В новом учебном году в Эстонии откроется как минимум две новые школы – в городе Пылва и в волости Ляэне-Харью. Еще два учебных заведения ждут разрешения на работу от Министерства образования, пишет rus.err.ee.

Некоммерческое объединение (Тартуская лютеранская школа Пеэтри) в 2019 году основало школу Якоба в Пылва, которая с сентября начнет свою деятельность как независимая частная школа. В школе обучается 60 учеников, она основана на христианском мировоззрении и ценит культурное наследие Юго-Восточной Эстонии.

Также осенью в волости Ляэне-Харью откроется муниципальная школа Лодиярве. В новой школе, расположенной в поселке Клоога, будет девять классов, и волостная управа Ляэне-Харью в настоящее время ищет для нее директора.

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