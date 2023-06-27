Начала работу уличная кухня Праздника танца. С одного котла супа можно накормить более 1300 человек

Член комитета уличной кухни Молодежного праздника песни и танца, руководитель Naiskodukaitse Айри Тооминг подтвердила, что самый трудный для организаторов питания – это первый день работы. „Сегодня суп нужно развести на шесть площадок для репетиций, а поскольку перерывы там очень короткие, то нам нужно все слаженно организовать в ситуации, когда 1300 человек должны получить еду в течение 10–30 минут. Это означает тщательное планирование, оптимальное размещение линий раздачи питания, квалифицированное управление процессами на месте и, конечно же, чрезвычайно быстрая раздача еды“, — сказала Тооминг.

Суп для всех танцоров варится в спортивном комплексе „Калев“, вблизи уличной столовой. „Во второй половине недели, когда начнутся репетиции Праздника песни, мы откроем вторую уличную кухню в выставочном комплексе „Пирита“ недалеко от сцены Певческого поля. Питание на Певческом поле стартует 30 июня“, — добавила Тооминг.

Как обычно, участники Молодежного праздника в качестве горячего блюда едят суп. По словам Тооминг, суп готовится из суповых основ „Оркла“, а в меню есть солянка, борщ с курицей, суп с фрикадельками, а также борщ без мяса и вермишелевый овощной суп. „При каждом приеме пищи есть на выбор один суп с мясом и один без мяса“, — уточнила она. Большая часть овощей, используемых в супах, или почти 70%, выращены в Эстонии, а также в супах на одну десятую меньше соли, чем в тех, что готовили на предыдущем Молодежном празднике песни и танца.

Для приготовления супа представители Naiskodukaitse используют так называемые голландские котлы, которые работают на жидком топливе и позволяют быстро сварить большое количество супа. „Всего в эксплуатации шесть котлов, в каждом котле размещено три емкости по 150 литров. Таким образом, в одном котле можно приготовить сразу 450 литров супа, которым можно накормить около 1300 человек. Также одновременно может работать четыре-пять котлов“.