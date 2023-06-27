Начала работу уличная кухня Праздника танца. С одного котла супа можно накормить более 1300 человек
Помимо стартующих репетиций Праздника танца, также сегодня на стадионе „Калев“ начнет работать уличная кухня со столовой. Помимо питания танцоров в дни Праздника, волонтеры Naiskodukaitse на уличной кухне также готовят обед для участников Праздника в период репетиций.
Член комитета уличной кухни Молодежного праздника песни и танца, руководитель Naiskodukaitse Айри Тооминг подтвердила, что самый трудный для организаторов питания – это первый день работы. „Сегодня суп нужно развести на шесть площадок для репетиций, а поскольку перерывы там очень короткие, то нам нужно все слаженно организовать в ситуации, когда 1300 человек должны получить еду в течение 10–30 минут. Это означает тщательное планирование, оптимальное размещение линий раздачи питания, квалифицированное управление процессами на месте и, конечно же, чрезвычайно быстрая раздача еды“, — сказала Тооминг.
Суп для всех танцоров варится в спортивном комплексе „Калев“, вблизи уличной столовой. „Во второй половине недели, когда начнутся репетиции Праздника песни, мы откроем вторую уличную кухню в выставочном комплексе „Пирита“ недалеко от сцены Певческого поля. Питание на Певческом поле стартует 30 июня“, — добавила Тооминг.
Как обычно, участники Молодежного праздника в качестве горячего блюда едят суп. По словам Тооминг, суп готовится из суповых основ „Оркла“, а в меню есть солянка, борщ с курицей, суп с фрикадельками, а также борщ без мяса и вермишелевый овощной суп. „При каждом приеме пищи есть на выбор один суп с мясом и один без мяса“, — уточнила она. Большая часть овощей, используемых в супах, или почти 70%, выращены в Эстонии, а также в супах на одну десятую меньше соли, чем в тех, что готовили на предыдущем Молодежном празднике песни и танца.
Для приготовления супа представители Naiskodukaitse используют так называемые голландские котлы, которые работают на жидком топливе и позволяют быстро сварить большое количество супа. „Всего в эксплуатации шесть котлов, в каждом котле размещено три емкости по 150 литров. Таким образом, в одном котле можно приготовить сразу 450 литров супа, которым можно накормить около 1300 человек. Также одновременно может работать четыре-пять котлов“.
По словам Айри Тооминг, в течение всей праздничной недели на двух уличных кухнях будет приготовлено около 150 000 порций супа. AS Balbiino - крупный спонсор XIII Молодежного праздника песни и танца – предлагает на десерт специально изготовленное к Празднику „певческо-танцевальное“ мороженое, изготовленное из эстонских сливок, и вкус которого помогали выбирать сами певцы и танцоры.
В течение недели около 160 представителей Naiskodukaitse и Kaitseliit будут трудиться в команде уличных кухонь. „Мы уже в третий раз полностью отвечаем за организацию питания Праздника песни и танца, да и в более ранние годы многие женщины из Naiskodukaitse помогали в этой работе“.
В этом году все дети и молодые люди, а также руководители их групп, питаются на площадках Праздника, используя многоразовую посуду Eesti Pandipakend. „После каждого приема пищи мы отправляем посуду и столовые приборы в специальную туннельную посудомоечную машину, расположенную на территории Eesti Pandipakend. Для выступающих на Празднике по большому счету ничего не меняется – они, как обычно, получают свой суп и хлеб, просто на этот раз их посуда не попадает в мусор, а мы направляем ее на мойку, чтобы использовать ее снова“, — сказала координатор по посуде участников Праздника танца Каролин Метс. „В первый день репетиций уже будет использовано более 10 000 многоразовых суповых тарелок и 12 000 ложек“.
Помимо обеда, предлагаемого на площадках, участникам Праздника также предлагается питание в школах, где молодые люди размещены на время Праздника. Информацию об организации обедов, предлагаемых на площадках для репетиций и в уличных столовых, можно найти на сайте XIII Молодежного праздника песни и танца в разделе „Участник“. Информацию о питании в местах размещения предоставляет организатор питания данной школы.
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