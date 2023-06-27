Президент подписал законы об изменении налогов и акцизов, сокращении семейных пособий и равенстве браков(38)
Президент Алар Карис подписал восемь законов, недавно принятых Рийгикогу, среди которых легализация однополых браков, повышение различных налогов и акцизов, а также сокращение семейных пособий.
Карис признал, что увязывание такого количества законопроектов с вопросом доверия правительству у него вызывает сомнения.
„Конституция предоставляет такую возможность, но вопрос в том, когда ее использование заходит слишком далеко“, – приводит слова Кариса rus.err.
Он отметил, что если правительство начнет увязывать все законопроекты с вотумом доверия, то такая ситуация явно противоречит Конституции и будет означать нивелирование парламентской демократии.
Карис также упомянул недавнее решение Госсуда, в котором также содержится предупреждение как о злоупотреблении вотумом доверия, так и об обструкции. „Госсуд подчеркнул также, что до сих пор неясны пределы допустимой обструкции. Именно из-за этой неясности последние месяцы были такими бурными в нашей государственной жизни. Такая правовая путаница, с которой мы столкнулись, должна оставаться исключительной“, – сказал президент.
Президент Республики провозгласил следующие восемь законов:
Закон о семейных пособиях, а также поправки к Закону о семейных пособиях, Закону о семье и Закону о трудовом договоре;
Закон о внесении поправок в Закон об оружии и других связанных с ним законов;
Закон о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и закон о поправках к закону об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и другим законам;
Законопроект о поправках к законам о подоходном налоге и службе в Силах обороны;
Закон о поправках к закону о семье и другие связанные с ним законы;
Законопроект о поправках к закону о налоге на азартные игры;
Закон о внесении поправок в Закон о налоге с оборота;
Закон о подоходном налоге и социальном обеспечении, а также законопроект о поправках к закону о подоходном налоге.
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