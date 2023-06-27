Учителя готовы бастовать. Союз работников образования Эстонии не согласен с неспособностью правительства повысить минимальную зарплату учителей на 11 процентов

Неделю назад после трехсторонних переговоров между союзом работников образования Эстонии, Союзом городов и волостей Эстонии и министром образования и науки Кристиной Каллас, последняя объявила, что у государства нет денег на повышение минимальной зарплаты для учителей. Министр сказала, что помимо повышения минимальной зарплаты, необходимо также увеличить среднюю зарплату почти на 14%. „Все это обойдется в 77 млн евро за счет государственного бюджета. Я не представляю откуда мы могли бы найти эти деньги“, - сказала Каллас.