Новости Эстонии
27.06.2023, 17:56

Учителя готовы бастовать. Союз работников образования Эстонии не согласен с неспособностью правительства повысить минимальную зарплату учителей на 11 процентов

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Kristina Kallas ja Reemo Voltri
Kristina Kallas ja Reemo Voltri
ФОТО: Delfi Meedia

Учителя выйдут на забастовку, если в следующем году минимальная зарплата учителей не будет повышена, утверждает Союз работников образования Эстонии.

Неделю назад после трехсторонних переговоров между союзом работников образования Эстонии, Союзом городов и волостей Эстонии и министром образования и науки Кристиной Каллас, последняя объявила, что у государства нет денег на повышение минимальной зарплаты для учителей. Министр сказала, что помимо повышения минимальной зарплаты, необходимо также увеличить среднюю зарплату почти на 14%. „Все это обойдется в 77 млн евро за счет государственного бюджета. Я не представляю откуда мы могли бы найти эти деньги“, - сказала Каллас.

Вчера Союз работников образования Эстонии провел заседание совета с участием представителей всех уездов. По словам главы Союза работников образования Эстонии Реэмо Вольтри, совет никак не может согласиться с позицией министра. „Это неверный сигнал учителям о ценности их профессии“, - пояснил Вольтри.

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