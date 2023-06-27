ФОТО | Два человека погибли на месте в результате ДТП в Пярнуском уезде

Примерно в 11:40 прохожий сообщил в полицию, что в деревне Пыхара с дороги съехал автомобиль.

Ситуацию прокомментировал Арви Таэль, руководитель Пярнуского отделения Ляэнеской префектуры:

„Собранные на месте происшествия улики свидетельствуют о том, что автомобиль Volkswagen Golf двигался на высокой скорости по дороге Пыхара-Элламаа в направлении Пыхара. Автомобилем управлял 61-летний мужчина, который на повороте потерял контроль над управлением автомобиля, который вылетел с дороги, перевернувшись на крышу. В результате аварии на месте погибли водитель и один из его пассажиров, 56-летний мужчина. 40-, 34- и 46-летний мужчины также получили травмы. 46-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии, был доставлен в больницу на вертолете PPA. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи.

У пассажиров были признаки опьянения, в автомобиле были обнаружены бутылки с алкоголем. Экспертиза определит, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.

В последние дни на западе Эстонии произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Я призываю всех автомобилистов соблюдать скоростной режим, быть трезвыми за рулем и следить за тем, чтобы их пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, которые действительно могут спасти жизнь. Несмотря на хорошие дорожные и погодные условия, будьте осторожны на дорогах“.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело.

В этом году в Эстонии произошло 677 ДТП со смертельным исходом, в которых погибли 28 человек и 775 получили ранения.

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