ВИДЕО и ФОТО | Президент и премьер-министр о происходящем в России: прямой опасности для Эстонии нет, но мы должны быть настороже

Вчера президент Алар Карис созвал Совет по государственной обороне. Этот совет является консультативным органом при президенте республики. В его состав входят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, премьер-министр Кая Каллас, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр юстиции Калле Лаанет, министр экономики и инфраструктуры Тийт Рийсало и главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем.

На повестке дня - ситуация в России, подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО и их влияние на Эстонию. Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для государственной обороны.

Президент отметил, что встреча Совета по государственной обороне уже была запланирована. Изначально в планах было убсудить саммит НАТО. События в России также поставили этот вопрос на повестку дня. События в России также повлияли на повестку дня. По словам Кариса, произошеднее заставило его задуматься о том, насколько непредсказуема Россия и ее внутренний баланс.



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