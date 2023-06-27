ВИДЕО и ФОТО | Президент и премьер-министр о происходящем в России: прямой опасности для Эстонии нет, но мы должны быть настороже

Кая Каллас отметила, что самое главное на данный момент - тот факт, что военной угрозы для Эстонии нет. Однако Россия по-прежнему остается опасной. „Ситуация прояснилась лишь частично, и долгосрочные последствия очень трудно оценить, - рассказала премьер-министр. - Мы будем внимательно следить за тем, что происходит дальше, и при необходимости немедленно реагировать. Мы также находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Я связывалась со своими коллегами, и мы договорились, что будем координировать действия. Например, с закрытием границы с Россией, потому что если где-то есть дыра, этим воспользуются“.



На данный момент, по словам Каллас, Эстония работает в трех направлениях. Это осознание российской угрозы; ожидание сильной поддержки Украины и конкретного плана для вступления в НАТО; расходы на оборону - сделано все, что в наших силах, наши действия подают пример союзникам; сдерживание и оборона; НАТО постоянно находится в усиленной позиции обороны.



По словам премьер-министра, членство Швеции в НАТО очень важно и Эстония работает над тем, чтобы их заявка была одобрена до или во время бсаммита, чтобы они могли участвовать во встречи в качестве полноправного члена.



Кая Каллас отметила, что Эстония должна быть примером для своих союзников. „Потому что если можем мы, то смогут и они. Не важно, речь идет о расходах на оборону или чем-либо другом“, - отметила премьер.



Президент Алар Карис под конец пресс-конференции также сообщил в ответ на вопрос журналиста о том, что прямо перед встречей совета подписал все восемь законов, принятых Рийгикогу за последние недели. При этом он признался, что у него вызвал сомнения тот факт, что несколько проектов были увязаны с вотумом о доверии.



„Конституция предусматривает такую возможность, но как далеко мы должны зайти в этом вопросе, - задался президент вопросом. - Если правительство увяжет все законопроекты с вотумом о доверии, это заставит парламент замолчать. То же самое подчеркнул и Государственный суд“.



В ответ на это премьер отметила, что все законы были приняты в рамках законодательства. „За все время, пока EKRE находится в оппозиции, они устроили обструкцию более чем по 30 законопроектам. Мы не связываем законопроекты с вотумом о доверии, если нам не устраивают обструкцию“, - высказалась Кая Каллас.



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