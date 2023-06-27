ВИДЕО и ФОТО | Президент и премьер-министр о происходящем в России: прямой опасности для Эстонии нет, но мы должны быть настороже(21)
Президент Алар Карис и премьер-министр Кая Каллас рассказали о работе Совета по государственной обороне и безопасности.
Вчера президент Алар Карис созвал Совет по государственной обороне. Этот совет является консультативным органом при президенте республики. В его состав входят спикер Рийгикогу Лаури Хуссар, премьер-министр Кая Каллас, председатель комиссии Рийгикогу по государственной обороне Калев Стойческу, председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон, министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр обороны Ханно Певкур, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, министр юстиции Калле Лаанет, министр экономики и инфраструктуры Тийт Рийсало и главнокомандующий Силами обороны Мартин Херем.
На повестке дня - ситуация в России, подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО и их влияние на Эстонию. Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для государственной обороны.
Президент отметил, что встреча Совета по государственной обороне уже была запланирована. Изначально в планах было убсудить саммит НАТО. События в России также поставили этот вопрос на повестку дня. События в России также повлияли на повестку дня. По словам Кариса, произошеднее заставило его задуматься о том, насколько непредсказуема Россия и ее внутренний баланс.
“Мы увидели, что действующий президент готов строить оборонительные сооружения, чтобы остановить атаку на Москву, - отметил он. - Как сказал генеральный секретарь НАТО, ввод войск Вагнера - это атака, принижающая режим Путина. Его влияние на Россию будет значительным и долговременным. Каким именно, пока никто не знает. Мы должны быть готовы быстро реагировать“.
Кая Каллас отметила, что самое главное на данный момент - тот факт, что военной угрозы для Эстонии нет. Однако Россия по-прежнему остается опасной. „Ситуация прояснилась лишь частично, и долгосрочные последствия очень трудно оценить, - рассказала премьер-министр. - Мы будем внимательно следить за тем, что происходит дальше, и при необходимости немедленно реагировать. Мы также находимся в тесном контакте с нашими союзниками. Я связывалась со своими коллегами, и мы договорились, что будем координировать действия. Например, с закрытием границы с Россией, потому что если где-то есть дыра, этим воспользуются“.
На данный момент, по словам Каллас, Эстония работает в трех направлениях. Это осознание российской угрозы; ожидание сильной поддержки Украины и конкретного плана для вступления в НАТО; расходы на оборону - сделано все, что в наших силах, наши действия подают пример союзникам; сдерживание и оборона; НАТО постоянно находится в усиленной позиции обороны.
По словам премьер-министра, членство Швеции в НАТО очень важно и Эстония работает над тем, чтобы их заявка была одобрена до или во время бсаммита, чтобы они могли участвовать во встречи в качестве полноправного члена.
Кая Каллас отметила, что Эстония должна быть примером для своих союзников. „Потому что если можем мы, то смогут и они. Не важно, речь идет о расходах на оборону или чем-либо другом“, - отметила премьер.
Президент Алар Карис под конец пресс-конференции также сообщил в ответ на вопрос журналиста о том, что прямо перед встречей совета подписал все восемь законов, принятых Рийгикогу за последние недели. При этом он признался, что у него вызвал сомнения тот факт, что несколько проектов были увязаны с вотумом о доверии.
„Конституция предусматривает такую возможность, но как далеко мы должны зайти в этом вопросе, - задался президент вопросом. - Если правительство увяжет все законопроекты с вотумом о доверии, это заставит парламент замолчать. То же самое подчеркнул и Государственный суд“.
В ответ на это премьер отметила, что все законы были приняты в рамках законодательства. „За все время, пока EKRE находится в оппозиции, они устроили обструкцию более чем по 30 законопроектам. Мы не связываем законопроекты с вотумом о доверии, если нам не устраивают обструкцию“, - высказалась Кая Каллас.
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