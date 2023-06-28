Eesti Gaas получил разрешение на покупку латвийской газовой сети. Стоимость сделки превышает 120 миллионов евро

„Мы благодарим правительство Латвии за оказанное доверие – мы полностью осознаем важность распределительной сети как предприятия стратегического значения, хотим воспользоваться своим опытом в качестве управляющего газовой сетью, развивать компанию и предлагать лучшие услуги потребителям газа в Латвии“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.

„Это логичное развитие – газовая сеть Эстонии и Латвии выстроена как единое целое, это уже по своей сути одна система. Однако для нас приобретение распределительной сети в Латвии является важным шагом в расширении Eesti Gaas и превращении ее в крупнейшую в регионе энергетическую компанию на частном капитале“, - заявил Каасик.

Eesti Gaas заключила соглашение о приобретении Gaso, дочернего предприятия Latvijas Gaze, в середине апреля этого года, правительство одобрило сделку в начале июня, а Департамент конкуренции – в конце прошлой недели. Протяженность трубопровода латвийской газораспределительной сети составляет 5 420 км, у компании более 375 000 клиентов.

Работая на пяти рынках – в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше – Eesti Gaas стала в прошлом году крупнейшей основанной на частном капитале энергетической компанией в Финляндии и Балтийском регионе. Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и „зеленый“ газ (биометан).

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