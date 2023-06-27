ПОПРОБУЙТЕ САМИ | Справитесь ли вы с экзаменом по математике, который в этом году провалила четверть выпускников основной школы?

В Департаменте по делам образования и молодежи (Harno) Delfi пояснили, что в этом году средний процент сдачи выпускного экзамена по математике в основной школе составил 65,1, что, по данным Департамента, сопоставимо с допандемийной ситуацией. Это выше, чем в прошлом и позапрошлом году, когда система проходной балл был отменен.