ПОПРОБУЙТЕ САМИ | Справитесь ли вы с экзаменом по математике, который в этом году провалила четверть выпускников основной школы?(18)
Почти четверть выпускников основной школы в этом году провалили экзамен по математике. Тем не менее, по данным Департамента по делам образования и молодежи, в целом результаты оказались лучше, чем в годы пандемии, когда проходной балл был отменен.
В Департаменте по делам образования и молодежи (Harno) Delfi пояснили, что в этом году средний процент сдачи выпускного экзамена по математике в основной школе составил 65,1, что, по данным Департамента, сопоставимо с допандемийной ситуацией. Это выше, чем в прошлом и позапрошлом году, когда система проходной балл был отменен.
В этом году в качестве проходного балла был установлен порог в 50% выполненных заданий, 3254 выпускника основной школы не преодолели его. Это 23,2% от всех учеников, сдававших экзамен.