На эстонско-российской границе продолжают действовать меры усиленного контроля

Однако, по словам Кальмус, в свете событий, произошедших в России в последние несколько дней, PPA увеличил количество находящихся на границе служащих и усилил проверки.

„Как долго продлится усиленный пограничный контроль, зависит от развития событий в России. В любом случае, мы делаем все возможное, чтобы эффективно охранять границу и в то же время как можно быстрее возводить пограничную инфраструктуру“, - подчеркнула она.

По ее словам, пограничники на КПП будут проводить тщательную проверку всех прибывших, и, опрашивая людей и проверяя их документы, следить за тем, чтобы в Эстонию попадали только те, у кого есть разрешение на въезд.

При этом случаи незаконного пересечения границы уже имели место. Вчера пограничники задержали 11 граждан Афганистана, незаконно пересекавших границу в районе между пограничными пунктами в волости Сетомаа. По словам Кальмус, они пересекли границу в месте, где ведется строительство и уже есть пограничная полоса, но нет проволочного ограждения. „Лица были обнаружены с помощью технических средств, обеспечивающих охрану границы, реакция на инцидент была быстрой. Предположительно, это одна семья, все ее члены обратились за международной защитой. В настоящее время их просьба рассматривается. Есть ли у Эстонии основания для предоставления им международной защиты или нет, будет определено позже“, - сказала она.

По ее мнению, решение о том, следует ли закрывать движение на пограничных пунктах, должно принимать правительство. Необходимость этого в данный момент рассматривается.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.