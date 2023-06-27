Яанов день в эстонском стиле: одни избивали родных, другие садились пьяными за руль

В Муствеэ мужчина угрожал избить свою жену, если та не найдет ему зажигалку. На Сааремаа пьяный мужчина ударил свою жену. В Вильянди мужчина выкрутил жене руку. В волости Хяэдемеэсте (Пярнумаа - прим. ред.) мужчина ударил женщину коленом по лицу и не позволил ей уехать на автомобиле. В Маарду женщина ударила своего сожителя молотком. В волости Пылтсамаа подросток сообщил, что его пьяный отец напал на его мать. В Ласнамяэ между бывшими партнерами возник конфликт, потому что они не смогли договориться о том, с кем останется собака. В волости Куусалу пьяный мужчина напал на женщину и выбросил ее одежду из окна. В Ласнамяэ 53-летний мужчина избил свою 74-летнюю мать.