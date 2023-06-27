Банк Эстонии хочет прекратить выпуск монет достоинством 1 и 2 цента

По словам главы отдела наличных и инфраструктуры Банка Эстонии Райта Роосве, банк хочет изменить правила округления, что устранит необходимость в монетах достоинством 1 и 2 цента, которые составляют почти 60% находящихся в обращении монет.

„Эти одно- и двухцентовые монеты, так сказать, исчезают из обращения, с ними обычно совершается одна сделка. В розничной торговле их дают в качестве сдачи покупателю, который затем больше не хочет расплачиваться этой мелкой монетой, поэтому она выходит из обращения“, – пояснил Роосве.

С тех пор как Эстония ввела евро, Банк Эстонии ввел в обращение 612 тонн одноцентовых и двухцентовых монет. Ежегодно в обращение поступает 6,7 млн одноцентовых и 6 млн двухцентовых монет.

Красные монетки наносят больший вред окружающей среде, чем, например, двухевровые монеты.

„Эту монету очень трудно переработать. Она имеет стальную сердцевину, на которую наложен тонкий слой меди. Их невозможно перерабатывать так же, как более крупные монеты, когда они приходят в негодность. Крупные монеты можно переплавить и отчеканить заново. С монетами достоинством 1 и 2 цента это невозможно. Нужно отделить сталь от меди, а это довольно сложный и дорогой металлургический процесс, то есть стоимость одноцентовой монеты выше, чем один цент“, – пояснил Роосве.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.