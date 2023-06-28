28.06.2023, 08:31
После звонка из „Банка Эстонии“ люди передавали совершенно незнакомому латышу десятки тысяч евро(9)
ФОТО: | Delfi Meedia
У одной из жертв телефонный звонок мошенников вызвал подозрение и человек позвонил по номеру 112. Не получив ответа, решил, что он действительно участвует в секретной полицейской операции, пишет издание Eesti Päevaleht.
13 января этого года 68-летнему Дмитрию (имя изменено — ред.) позвонили со скрытого номера. 40-летняя, судя по голосу, женщина, представившись сотрудником полиции Татьяной Смирновой, сообщила, что некто Тимошенко, воспользовавшись фальшивой доверенностью от имени Дмитрия, пытался обмануть банк. Для поимки мошенника Дмитрию придется принять участие в операции, в которой задействован Банк Эстонии.