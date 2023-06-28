Новости Эстонии
28.06.2023, 08:31

После звонка из „Банка Эстонии“ люди передавали совершенно незнакомому латышу десятки тысяч евро

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Мошенники, оказывая на людей давление, выманили у них десятки тысяч евро.
Мошенники, оказывая на людей давление, выманили у них десятки тысяч евро.
ФОТО: kollaaž | Delfi Meedia

У одной из жертв телефонный звонок мошенников вызвал подозрение и человек позвонил по номеру 112. Не получив ответа, решил, что он действительно участвует в секретной полицейской операции, пишет издание Eesti Päevaleht.

13 января этого года 68-летнему Дмитрию (имя изменено — ред.) позвонили со скрытого номера. 40-летняя, судя по голосу, женщина, представившись сотрудником полиции Татьяной Смирновой, сообщила, что некто Тимошенко, воспользовавшись фальшивой доверенностью от имени Дмитрия, пытался обмануть банк. Для поимки мошенника Дмитрию придется принять участие в операции, в которой задействован Банк Эстонии.

Затем Смирнова сказала, что Дмитрия переключат на телефонную линию Банка Эстонии, и сотрудник банка введет его в курс дела. „Судя по раздававшимся в телефоне звукам, я понял, что меня переключили на другую линию“, - рассказал Дмитрий. Женщина, голос которой был очень похож на голос Смирновой, назвавшись Анной Самариной, заявила, что в сферу ее рабочих обязанностей входит надзор за деятельностью банков. „Она сообщила, что я должен немедленно приехать в контору Swedbank, и попросила снять со счета максимально крупную сумму. По словам Самариной, их технический отдел ведет скрытое наблюдение за работником банка. Я должен был взять меченые купюры“, - рассказал Дмитрий.

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