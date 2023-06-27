27.06.2023, 08:41
Цепная авария в Таллинне: один из водителей попал в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
Вечером 26 июня в Таллинне произошла цепная авария с участием трех автомобилей.
ДТП произошло на перекрестке улиц Техника и Комеэди, когда автомобиль Volvo V70, которым управлял 18-летний молодой человек, во избежание столкновения затормозил перед Mercedes-Benz с 35-летней женщиной за рулем, остановившейся для поворота налево.
В это время по той же полосе двигался Renault Master, за рулем которого находился 27-летний мужчина. Он не успел затормозить и врезался в Volvo. От удара Volvo въехал в стоявший перед ним Mercedes-Benz.
Медпомощь потребовалась водителю Renault, его доставили в больницу.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.