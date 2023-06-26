ФОТО | На шоссе Валга-Рынгу столкнулись два автомобиля, два человека доставлены в больницу

„Авария произошла потому, что автомобиль Mazda 6 выехал с обходной дороги и столкнулся с автомобилем Renault Traffic на главной, - сказал представитель полиции и пограничной службы Каарел Каллас. - Водитель Mazda был один и не нуждался в медицинской помощи, в то время как в Renault Traffic вместе с водителем находились три человека. Два пассажира второго автомобиля получили повреждения“.