Таллинн вновь организует летние курсы плавания для детей

„Летом можно проводить время у различных водоемов, элементарные навыки плавания чрезвычайно важны для безопасного отдыха у воды. Целью проведения курсов по плаванию для детей является привлечение ребят к занятиям спортом и их обучение безопасному поведению на воде. В школьных учебных программах плавание является обязательным, летние курсы помогут вспомнить пройденное или получить начальные навыки. Этим летом помимо курсов для новичков можно также поучаствовать в занятиях для продолжающих“, - сказал вице-мэр Таллинна Тийт Терик.

Курсы для детей от 7 до 10 лет продолжительностью один месяц пройдут в июле и августе в бассейнах Ыйсмяэ, Нымме и Сыле, с расписанием можно ознакомиться на этой странице. Обучение проходит в маленьких группах, до 12 человек. Стоимость участия – 25 евро на одного ребенка, необходима предварительная регистрация здесь .

Летние уроки плавания для детей – часть городской серии летних тренировок для детей и молодежи, которую организует Таллиннский департамент культуры и спорта в сотрудничестве с департаментом образования.

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