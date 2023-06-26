Сегодня стартовала неделя XIII Молодежного праздника песни и танца

Хотя представления и концерты проходят с пятницы по воскресенье, первые участники появятся на улицах столицы намного раньше. По словам руководителя Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA Маргуса Тоомла, завтра танцоры приступят к репетициям на отведенных для этого площадках. В пятницу также прибывают певцы и музыканты. „Таким образом, в нашем городском пространстве в течение недели будут находиться тысячи молодых людей и детей, которые будут передвигаться между репетиционными площадками, а также местами размещения и представлений. Мы также должны учитывать, что многие из них не привыкли к дорожному движению большого города, поэтому просим быть всех предельно внимательными на дорогах и запастись временем для поездок“.

Руководитель медицинской службы Праздника песни и танца Эрик Веллерам рекомендует пить больше жидкости - предпочтительно воду. „Возьмите из дома бутылку с водой и всегда носите ее с собой. Бутылку можно будет пополнить чистой водой из кранов и цистерн, расположенных как на стадионе „Калев“, так и на Певческом поле“, — сказал Веллерамм. Также важно своевременно питаться, мыть руки и находить время для отдыха. „Просим вас следить за прогнозом погоды, брать с собой из дома одежду, подходящую для разных погодных условий – включая сменную одежду, а также важна удобная обувь. В солнечную погоду носите головной убор и избегайте прямых солнечных лучей, и при необходимости используйте солнцезащитный крем. Возьмите с собой средства гигиены, а при необходимости и лекарства, которые необходимо употреблять в течение недели Праздника согласно схеме лечения“, — проинструктировал Веллерамм. Если у вас есть аллергия на что-либо, то стоит всегда иметь лекарство от аллергии под рукой. Если же вы почувствуете себя плохо, то немедленно обратитесь за помощью.