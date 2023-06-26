Сегодня стартовала неделя XIII Молодежного праздника песни и танца
На этой неделе в Таллинне пройдет XIII Молодежный праздник песни и танца „Püha on maa“. Хотя представления праздника танца, а также концерты праздника песни и праздника народной музыки пройдут в конце недели, уже завтра участники Праздника соберутся в столице на репетиции.
Для слаженного и безопасного проведения Праздника всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными с учетом большого количества прибывающих участников Праздника. Также стоит придерживаться инструкций и рекомендаций организаторов Праздника - например, возьмите с собой бутылку с питьевой водой и головной убор.
Хотя представления и концерты проходят с пятницы по воскресенье, первые участники появятся на улицах столицы намного раньше. По словам руководителя Eesti Laulu-ja Tantsupeo SA Маргуса Тоомла, завтра танцоры приступят к репетициям на отведенных для этого площадках. В пятницу также прибывают певцы и музыканты. „Таким образом, в нашем городском пространстве в течение недели будут находиться тысячи молодых людей и детей, которые будут передвигаться между репетиционными площадками, а также местами размещения и представлений. Мы также должны учитывать, что многие из них не привыкли к дорожному движению большого города, поэтому просим быть всех предельно внимательными на дорогах и запастись временем для поездок“.
Руководитель медицинской службы Праздника песни и танца Эрик Веллерам рекомендует пить больше жидкости - предпочтительно воду. „Возьмите из дома бутылку с водой и всегда носите ее с собой. Бутылку можно будет пополнить чистой водой из кранов и цистерн, расположенных как на стадионе „Калев“, так и на Певческом поле“, — сказал Веллерамм. Также важно своевременно питаться, мыть руки и находить время для отдыха. „Просим вас следить за прогнозом погоды, брать с собой из дома одежду, подходящую для разных погодных условий – включая сменную одежду, а также важна удобная обувь. В солнечную погоду носите головной убор и избегайте прямых солнечных лучей, и при необходимости используйте солнцезащитный крем. Возьмите с собой средства гигиены, а при необходимости и лекарства, которые необходимо употреблять в течение недели Праздника согласно схеме лечения“, — проинструктировал Веллерамм. Если у вас есть аллергия на что-либо, то стоит всегда иметь лекарство от аллергии под рукой. Если же вы почувствуете себя плохо, то немедленно обратитесь за помощью.
Неделя Праздника вносит реорганизацию в столичное движение, что зависит от места, дня недели и времени суток. Изменения в первую очередь касаются территории вокруг стадиона „Калев“ и Певческого поля, а также маршрута торжественного шествия участников Праздника. Некоторые улицы будут закрыты, будет введено ограничение скорости, а где-то движение будет перекрыто. Рекомендуется пользоваться общественным транспортом, который является бесплатным для всех пассажиров во время Праздника с пятницы по воскресенье, движение общественного транспорта будет более плотным и будут запущены специальные автобусные маршруты.
Как это типично для крупных мероприятий, на этой неделе в городском пространстве Таллинна полицейских будет больше обычного, чтобы в сотрудничестве с охранными предприятиями и организаторами обеспечивать безопасность участников и гостей Праздника. Полиция напоминает, что дети и молодые люди должны быть со своей группой, а в случае необходимости смело обращаться за помощью. „Полицейские пункты будут открыты и на стадионе „Калев“, и на Певческом поле, куда любой желающий может обратиться за помощью и советом. Например, если молодой человек потерялся, или если он потерял одну из своих ценных вещей – например, мобильный телефон. Полиция фотографирует найденные ценные вещи и выставляет фото на странице Департамента полиции и погранохраны в Фейсбуке. Найденные вещи будут ждать своих владельцев в полицейских пунктах на стадионе „Калев“ до вечера субботы и на Певческом поле до вечера воскресенья. После этого их доставят в полицейские участки“, — рассказал начальник Ида-Харьюского полицейского участка Рогер Кумм.
Организаторы напоминают, что участникам Праздника стоит записать номер телефона руководителя своей группы, взять с собой мобильный телефон и зарядное устройство, а также достаточную сумму денег. Те, кто ночуют вдали от дома, должны всегда носить при себе карточку размещения, где указан адрес места ночлега. Покидая площадку для репетиций или место размещения, необходимо ставить в известность об этом руководителя своей группы.
Ссылки на организационную информацию Праздника песни и танца можно найти на сайте здесь.
XIII Молодежный праздник песни и танца пройдет с 30 июня по 2 июля в Таллинне. Танцевальное представление „Мосты“ пройдет 30 июня и 1 июля, праздник народной музыки „Päriselt“ - 1 июля. Торжественное шествие участников и Праздник песни „Püha on maa“ состоится 2 июля.
Художественный руководитель XIII Молодежного праздника песни – Пярт Уусберг, главный постановщик XIII Молодежного праздника танца – Агне Куррикофф-Херман. Главный руководитель Праздника народной музыки – Юхан Уппин.